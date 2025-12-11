Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra

Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".