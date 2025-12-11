Operación policial
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenidos el dueño y el director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo
18:00 - 20:00
Policía abandona la sede de Plus Ultra. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte

Última actualización

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha detenido hoy al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo.

Madrid Economía

Te puede interesar

arcelor mittal agurain
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ArcelorMittal plantea prorrogar tres años el ERTE en vigor

Según fuentes sindicales, la empresa ha expuesto que la medida es necesaria para seguir contando con esta herramienta de flexibilidad laboral en función de las necesidades de producción. El secretario general de CCOO de ArcelorMittal en Asturias, José Manuel Castro, ha declarado este jueves que la medida propuesta por la empresa es "coherente con la situación que atraviesa la siderurgia europea".
SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y PSE-EE aprueban la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo para agilizar trámites y acelerar la promoción de vivienda

La proposición de ley impulsada por los socios de la coalición de gobierno impide nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas y permite rebajar el porcentaje de VPO que se deberá incluir en cada nueva promoción privada de viviendas del 75 % al 60 %. EH Bildu, PP, Sumar y Vox han votado en contra y todas sus enmiendas parciales han sido rechazadas.

Medikuen protesta Donostian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Centenares de médicos piden en San Sebastián un estatuto propio, "por la profesión y por los pacientes"

Los participantes en la movilización de hoy, la segunda de las cuatro convocadas, han permanecido más de media hora delante del Hospital Donostia con dos pancartas con el lema "Euskadi, por un estatuto médico y facultativo propio", y numerosos carteles en los que podían leerse denuncias como "La explotación mata la vocación" o "Stop guardias 24 horas".
Cargar más