Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte

La Policía registra la aerolínea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo
18:00 - 20:00
Poliziak Plus Ultraren egoitza utzi du. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Plus Ultrako presidente Julio Martinez eta airelineako CEO Roberto Roselli atxilotu ditu gaur, ustez dirua zuritzeagatik. Operazioan konpainiaren egoitza ere miatu du poliziak.

Madril Ekonomia

