Plus Ultra airelinearen jabea eta zuzendari exekutiboa atxilotu dituzte
Polizia Nazionalaren Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Plus Ultrako presidente Julio Martinez eta airelineako CEO Roberto Roselli atxilotu ditu gaur, ustez dirua zuritzeagatik. Operazioan konpainiaren egoitza ere miatu du poliziak.
Sustapenak ugaritzea eta tramiteak azkartzea bilatzen duen etxebizitza legearen gakoak
Eusko Legebiltzarrak etxebizitzaren arloa arautzeko hainbat premiazko neurri jasotzen dituen legea onartu du ostegun honetan, promozio berriak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko helburuarekin.
Goizeko txandako medikuen % 19,4k egin dute bat hirugarren greba egunarekin, Osakidetzaren arabera
Jarraipena, beraz, asteazkenean txanda berean izandakoaren antzekoa da (% 19,02), eta asteartekoa baino zerbait handiagoa (% 17,26). Eguerdian, dozenaka osasun-langilek elkarretaratzea egin dute Gasteizko Txagorritxu Ospitalearen atarian, estatutu propioa aldarrikatzeko.
ArcelorMittalek indarrean dagoen ABEEa hiru urtez luzatzeko asmoa agertu du
Iturri sindikalen arabera, enpresak azaldu du neurria beharrezkoa dela ekoizpen beharren araberako malgutasun tresna hori izaten jarraitzeko. Jose Manuel Castro ArcelorMittalek Asturiasen duen CCOOko idazkari nagusiak ostegun honetan adierazi duenez, enpresak proposatutako neurria "koherentea da Europako siderurgiak bizi duen egoerarekin".
Balenciagako langileen batzordearen arabera, ontziolaren erosleak zazpi lagun kaleratzea eta soldatak % 25-50 jaistea proposatu du
Hasierako akordioa gorabehera, Abu Dhabi Portsek kaleratzeak eta soldata murrizketak eskatzen dituela salatu dute langileek.
Ikamak greba eguna deitu du gaur, euskarazko hezkuntzaren alde
Euskara jasaten ari den erasoen aurrean, Ikama gazte erakundeak hezkuntzaren garrantzia ekarri nahi du lehen lerrora gaurko deitutako grebarekin, "eredu propioa, euskalduna eta kalitatezkoa" aldarrikatuz.
Etxebizitza arloko premiazko neurrien legea onartu dute EAJk eta PSE-EEk, azkarrago eta gehiago eraikitzeko
Gobernuko bazkideek bultzatutako lege proiektuak eremu tentsionatuetan etxebizitza turistiko gehiago onartzea debekatu du, eta bizitegi berrietan etxebizitza babestuen kopurua %75etik %60ra apaltzea ahalbidetuko du.
Adostasunik ez Villavesetako sindikatuen artean, lan gatazkaren inguruan
UGTren atal sindikalak TCC Moventis enpresak eta Mankomunitateak egindako proposamena sinatuko du. ELAk, LABek, CCOOk eta ATTUk uste dute ez dela nahikoa, eta bi urte iraungita daramatzan hitzarmena hobetzeko borrokan jarraitzearen alde egin dute.
Ehunka medikuk estatutu propioa eskatu dute Donostian, "lanbideagatik eta pazienteengatik"
Gaurko mobilizazioan parte hartu duten medikuak ordu erdi baino gehiago egon dira Donostia Ospitalearen atarian, "Estatutu mediku eta fakultatibo baten alde" lelodun bi pankartarekin eta 24 orduko guardien aurkako hainbatekin.
Telefonicak Andoni Ortuzar izendatu du Movistar Pluseko kontseilari
EAJk adierazi du "normaltasun osoz" ikusten duela Telefonicak jeltzaleen presidente ohia fitxatzea, eta sektorean duen "esperientzia eta eskarmentua" nabarmendu ditu. EH Bilduk salatu du "ate birakarien" kasu berri bat dela hau, eta “lagunkeriari eta joko zikinari” aurre egitea betebehar etikoa dela azpimarratu du.