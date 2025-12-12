Hoy se ha celebrado una concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana. Si bien, los médicos de Osasunbidea, al ser ya funcionarios, no reclaman un Estatuto propio como el resto de médicos del Estado, reclaman igualmente mejoras en las condiciones laborales, como poner fin a las guardias de 24 horas, la reducción del número de horas semanales de trabajo y la disponibilidad de tiempo de descanso suficiente, entre otros.