Nafarroako medikuek bat egin dute Estatuko medikuen greba orokorrarekin

Gaur elkarretarartzea egin dute goizean Vianako Printzea Kontsulta-zentroaren aurrean. Osasunbideako medikuak funtzionario deiren heinean, ez dute Estatuko gainerako medikuen gisan Estatutu propioa eskatzen, baina, horien moduan, baldintzak hobetzea eskatzen dute, 24 orduko goardiak amaitzea, asteko lan-ordu kopurua murriztea eta atsedenerako asti nahikoa izatea, besteak beste. 

