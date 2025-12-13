El Gobierno Vasco busca medidas para amortiguar las pérdidas por la reducción de pesca del verdel

El Gobierno Vasco ha anunciado que se pone a trabajar de manera inmediata con el sector más afectado por las reducciones de las cuotas de pesca, en especial el del verdel, tras acordar en la UE una reducción de más de 70 % de sus capturas para el primer semestre de 2026.

Según ha analizado el Gobierno vasco, "el acuerdo tendrá un impacto desigual en la flota de Euskadi, con incrementos relevantes en algunas especies de gran valor comercial y reducciones significativas en otras, especialmente en el verdel".

Además, el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca, como la merluza (-4,8 %), el gallo (-20 %), el abadejo (-13 %), el lenguado (-1 %) y el rape (entre el -1,3 % y el -3 %, según zonas).

Tras conocer esas limitaciones, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, que ha asistido al encuentro como coordinadora de las comunidades autónomas, ha considerado que "los acuerdos se ajustan a las recomendaciones científicas, pero el resultado es especialmente duro para determinados segmentos del sector como el verdel".

"La reducción del verdel va a afectar negativamente a las embarcaciones vascas especializadas en esta pesquería, por lo que nuestra valoración global es negativa en este punto", ha señalado la consejera.

El Gobierno Vasco ha anunciado que "se pondrá a trabajar de manera inmediata con el sector más afectado por las reducciones, en especial el del verdel" y va a convocar reuniones con el Ministerio, las cofradías y las organizaciones representativas para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas".

En concreto, ha apuntado la posibilidad de establecer paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera.

Barredo ha valorado el reconocimiento europeo a la gestión sostenible realizada por la flota vasca en especies como la anchoa, lo que ha permitido actualizar al alza sus cuotas y las del atún rojo.

El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha alcanzado esta madrugada en Bruselas un acuerdo político, tomando como referencia el asesoramiento científico y los objetivos de sostenibilidad.