El Gobierno Vasco busca medidas para amortiguar las pérdidas por la reducción de pesca del verdel
El Gobierno Vasco ha anunciado que se pone a trabajar de manera inmediata con el sector más afectado por las reducciones de las cuotas de pesca, en especial el del verdel, tras acordar en la UE una reducción de más de 70 % de sus capturas para el primer semestre de 2026.
Según ha analizado el Gobierno vasco, "el acuerdo tendrá un impacto desigual en la flota de Euskadi, con incrementos relevantes en algunas especies de gran valor comercial y reducciones significativas en otras, especialmente en el verdel".
Además, el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca, como la merluza (-4,8 %), el gallo (-20 %), el abadejo (-13 %), el lenguado (-1 %) y el rape (entre el -1,3 % y el -3 %, según zonas).
Tras conocer esas limitaciones, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, que ha asistido al encuentro como coordinadora de las comunidades autónomas, ha considerado que "los acuerdos se ajustan a las recomendaciones científicas, pero el resultado es especialmente duro para determinados segmentos del sector como el verdel".
"La reducción del verdel va a afectar negativamente a las embarcaciones vascas especializadas en esta pesquería, por lo que nuestra valoración global es negativa en este punto", ha señalado la consejera.
El Gobierno Vasco ha anunciado que "se pondrá a trabajar de manera inmediata con el sector más afectado por las reducciones, en especial el del verdel" y va a convocar reuniones con el Ministerio, las cofradías y las organizaciones representativas para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas".
En concreto, ha apuntado la posibilidad de establecer paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera.
Barredo ha valorado el reconocimiento europeo a la gestión sostenible realizada por la flota vasca en especies como la anchoa, lo que ha permitido actualizar al alza sus cuotas y las del atún rojo.
El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha alcanzado esta madrugada en Bruselas un acuerdo político, tomando como referencia el asesoramiento científico y los objetivos de sostenibilidad.
Te puede interesar
La UE aprueba un recorte del 73 % en la pesca de verdel para la primera mitad de 2026
En cuanto a la anchoa, se han registrado buenas noticias para la flota vasca, ya que se permitirá un aumento en las capturas, que alcanzarán las 29 700 toneladas, el límite máximo autorizado. El acuerdo aprobado se refiere a una cuota que estará en vigor hasta junio, a la espera de nuevas negociaciones.
La huelga de médicos mantiene un seguimiento similar en la CAV en su cuarto día
Según datos facilitados por Osakidetza, en el turno de mañana el paro ha sido del 19,63 % y en el de tarde del 9,22 %.
La UE impondrá en julio una tasa de 3 euros a las compras a plataformas de bajo coste como Shein y Temu
El acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan de paquetes cuyo valor no supera los 150 euros.
La Junta de Talgo aprueba la ampliación de capital y la entrada de Sidenor y la SEPI, junto al Gobierno Vasco
La compañía formalizará "próximamente" la adquisición por el consorcio encabezado por Sidenor del 29,76 % del constructor vasco. La SEPI aportará 45 millones de euros para controlar el 7,8 % del capital, a 4,25 euros por acción, acudiendo a la ampliación de capital.
Alegría entre el personal de las residencias alavesas por la resolución del conflicto, tras 6 años de lucha
Se ha aprobado un aumento del salario de un 32,5% y llegarán a ganar 1.500 euros brutos al mes. Agradecen, además, que Elkarrekin-Podemos haya puesto este tema como condición para aprobar los presupuestos.
Besugo, rape, marisco… ¿Cómo afectará el menú de Navidad a nuestros bolsillos?
La Navidad está a la vuelta de la esquina y MercaBilbao es un nodo claro para la distribución de alimentos. Los minoristas acuden ahí a comprar sus productos para abastecer sus tiendas y hoy los hemos vistoa un ritmo frenético, mirando y comprando. ¿Qué es lo que más ha subido estos días? ¿Qué se vende más?
Profesionales médicos navarros se suman a la huelga general de facultativos del Estado
Hoy se ha celebrado una concentración frente al Centro de Consultas Príncipe de Viana. Si bien, los médicos de Osasunbidea, al ser ya funcionarios, no reclaman un Estatuto propio como el resto de médicos del Estado, reclaman igualmente mejoras en las condiciones laborales, como poner fin a las guardias de 24 horas, la reducción del número de horas semanales de trabajo y la disponibilidad de tiempo de descanso suficiente, entre otros.
PNV y PSE-EE aprobarán en solitario los presupuestos de Bizkaia tras no lograr acuerdos con la oposición
Las Juntas Generales de Bizkaia han rechazado las tres enmiendas a la totalidad de la oposición, por lo que y el proyecto presupuestario continuará su trámite.
Los aeropuertos de Euskadi alcanzan los 581.000 pasajeros en el mes de noviembre
Según ha informado Aena, el Aeropuerto de Bilbao ha cerrado noviembre con 526 994 pasajeros, el Aeropuerto de San Sebastián con 31 918 y el de Vitoria-Gasteiz con 22 187.