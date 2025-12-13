Jaurlaritza berdelaren kuota murrizteak eragingo dituen galerak arintzeko neurriak bilatzen ari da
Bilerak deituko ditu kuota berrien eragin ekonomikoa aztertzeko eta galerak arintzen lagunduko duten neurriak aztertzeko. Gainera, beste espezie batzuentzat ere murrizketak aurreikusi ditu Europar Batasunak.
Eusko Jaurlaritzak esan du berehala jarriko dela lanean arrantza-kuoten murrizketek gehien kaltetutako euskal arrantzaleekin, batez ere berdela arrantzatu ohi dutenekin; izan ere, Europar Batasunak (EB) behin-behineko akordioa onartu du 2026rako arrantza-kuotak zehazteko. Horren arabera, % 73 murriztuko da berdelaren kuota 2026ko lehen seihilekoan.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, "akordioak era desberdinean eragingo die euskal arrantzaleei: merkataritza-balio handiko espezie batzuek murrizketa handiak izango dituzte; beste batzuek, berdelak, esaterako, nabarmenak".
Akordioak murrizketa nabarmenak aurreikusten ditu itsas zabaleko arrantzako beste espezie batzuetarako, hala nola legatza (-% 4,8), itsas oilarra (-% 20), bakailaoa (-% 13), mihi-arraina (-% 1) eta zapoa (-% 1,3 eta -% 3 artean, eremuen arabera).
Muga horien berri izan ondoren, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, autonomia-erkidegoetako koordinatzaile gisa, esan du EBren akordioa bat datorrela "gomendio zientifikoekin", baina "neurri bereziki zaila da sektoreko arrantzale jakin batzuentzat, berdela arrantzatu ohi dutenentzat adibidez".
"Berdelaren murrizketak eragin negatiboa izango du arrantza horretan espezializatutako euskal arrantzaleengan; beraz, gure balorazio orokorra negatiboa da", adierazi du sailburuak.
Eusko Jaurlaritzak iragarri duenez, "berehala" jarriko da lanean murrizketek gehien eragiten dioten sektorearekin, "bereziki berdela arrantzatu ohi dutenekin", eta bilerak deituko ditu Ministerioarekin, kofradiekin eta ordezkaritza-erakundeekin, "kuota berrien eragin ekonomikoa aztertzeko eta diru-galerak arintzen lagunduko duten neurriak aztertzeko".
Proposamenen artean daude aldi baterako geldialdiak, doikuntzak edo arrantza-kudeaketaren malgutzeak ezartzeko aukera.
Barredok pozik hartu du Europak aintzatetsi izana euskal arrantzaleek antxoa eta beste espezie batzuekin egindako kudeaketa jasangarria. "Horri esker igo dira horren kuotak eta hegalaburrarenak", nabarmendu du.
Europar Batasuneko Arrantza Ministroen Kontseiluak akordio politikoa lortu du goizaldean Bruselan, aholkularitza zientifikoa eta jasangarritasun-helburuak erreferentziatzat hartuta.
