Valoración agridulce de la flota vasca en torno a las cuotas de pesca fijadas por la UE

La flota de altura de Ondarroa ha visto mermadas sus cuotas de merluza y gallo, aunque la peor parte se la llevan las pequeñas embarcaciones que faenan verdel con anzuelo: las capturas se han reducido un 70 %. El acuerdo es "positivo" para la flota de bajura, quien mantiene la cuota de bonito y aumenta la del atún rojo y la anchoa.

Euskal arrantzaleak arrainak arrantza arrain lonja
Pescadores descargando sus presas en la lonja. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan
author image

EITB

Última actualización

El acuerdo sobre las cuotas de pesca para 2026 alcanzado por la Unión Europea (UE) este viernes ha generado valoraciones dispares entre la flota vasca, ya que hay diferencias según la especie. 

El pacto es una buena noticia para los pescadores de bajura de Gipuzkoa y Bizkaia. Se mantiene la cuota del bonito (+ 17 %), y aumentan la del atún rojo y la anchoa.

Por contra, el pacto ha generado malestar entre la flota de altura, ya que se han reducido las cuotas de la merluza, el gallo, el lenguado y el rape. La peor parte se la ha llevado el verdel, con un recorte del 70 %.

La secretaria general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, Miren Garmendia, ha reclamado el cierre de este caladero dada "muy grave" situación en la que se encuentra la biomasa del verdel. 

Según ha explicado Garmendia, la prohibición hubiera evitado "que los países del norte, que llevan ya unos años sobrepescando esta especie, siguieran haciéndolo". Además, ha demandado medidas para que esta especie "se pueda recuperar" y apoyar "a la flota que más está sufriendo este descenso" que es la flota de anzuelo.

Precisamente, el Gobierno Vasco ha anunciado que estudia ya cómo aliviar el impacto económico de las nuevas cuotas. 

La UE reduce un 73% la pesca de verdel para los seis primeros meses de 2026
Pesca Unión Europea Economía

