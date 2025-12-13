Valoración agridulce de la flota vasca en torno a las cuotas de pesca fijadas por la UE

El acuerdo sobre las cuotas de pesca para 2026 alcanzado por la Unión Europea (UE) este viernes ha generado valoraciones dispares entre la flota vasca, ya que hay diferencias según la especie.

El pacto es una buena noticia para los pescadores de bajura de Gipuzkoa y Bizkaia. Se mantiene la cuota del bonito (+ 17 %), y aumentan la del atún rojo y la anchoa.

Por contra, el pacto ha generado malestar entre la flota de altura, ya que se han reducido las cuotas de la merluza, el gallo, el lenguado y el rape. La peor parte se la ha llevado el verdel, con un recorte del 70 %.

La secretaria general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, Miren Garmendia, ha reclamado el cierre de este caladero dada "muy grave" situación en la que se encuentra la biomasa del verdel.

Según ha explicado Garmendia, la prohibición hubiera evitado "que los países del norte, que llevan ya unos años sobrepescando esta especie, siguieran haciéndolo". Además, ha demandado medidas para que esta especie "se pueda recuperar" y apoyar "a la flota que más está sufriendo este descenso" que es la flota de anzuelo.

Precisamente, el Gobierno Vasco ha anunciado que estudia ya cómo aliviar el impacto económico de las nuevas cuotas.