Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan
Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.
Europar Batasuneko (EB) Arrantza ministroek bart erdietsitako 2026ko arrantza kuoten akordioak balorazio ezberdina eragin du Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleen artean, espezieen artean gorabehera asko izan baitira.
Ituna albiste ona da Gipuzkoako eta Bizkaiko baxurako arrantzaleentzat. Hegaluzearen kuotari eutsi diote eta atun gorriarena eta antxoarena handitu dituzte.
Ifrentzuan, akordioak ezinegona sortu du alturako arrantzaleen artean, legatz, oilar, mihi-arrain eta zapoaren harrapakinak jaitsi baitituzte. Dena dela, berdelarenak hartu du kolpe handiena, % 70 murriztu baitute.
Kuota txikitu beharrean, espezie hori arrantzatzea debekatzeko galdegin dute euskal arrantzaleek, “biomasa egoera larrian” baitago, Miren Garmendia Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradien Federazioko idazkari nagusiak zehaztu duenez. Debekua ezarrita, iparraldeko herrialdeek orain arte egin duten gehiegizko arrantza saihestuko litzateke, horien hitzetan.
Bestalde, alturako ontziei galerak arintzeko neurriak eskatu dituzte. Hain justu, neurriak aztertzen ari dela iragarri du Eusko Jaurlaritzak.
Bizkaiko Batzar Nagusiek atzera bota dituzte oposizioak aurkeztutako hiru osoko zuzenketak. Gauzak horrela, 2026ko aurrekontu proiektuak beste aurrerapauso bat eman du, behin betiko onespena eman aurretik.