La autopista A64, bloqueada

Los agricultores seguirán con las protestas hasta que París cambie el protocolo de la dermatosis nodular

Laborariak Iparralde dermatosi nodularra protestak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte
author image

EITB

Última actualización

Las protestas de los ganaderos de Iparralde continúan por tercer día consecutivo. Denuncian las medidas contra la dermatosis nodular establecidas por el Gobierno francés, y avisan de que seguirán movilizándose hasta que el ministro de Agricultura modifique el protocolo que obliga a sacrificar todas las vacas ante un caso positivo.

Ganadería Iparralde Manifestaciones Economía

