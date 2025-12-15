Los agricultores seguirán con las protestas hasta que París cambie el protocolo de la dermatosis nodular

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará la concesión para la ocupación de dominio público en el puerto de Zumaia, que deberá ser destinada al desarrollo de actividades de construcción y reparación naval. Astilleros Balenciaga dispone de un plazo de 10 días para su aceptación o para formular alegaciones.