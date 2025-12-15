A64 autobidea, blokeatuta
Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte

Laborariak Iparralde dermatosi nodularra protestak
18:00 - 20:00
EITB

Hirugarren egunez, Iparraldeko abeltzainek A64 autobidea trabatu dute dermatosi nodularraren kontra Parisek abiatutako protokoloa salatzeko. Animalia bat kutsatuz gero, etxalde guztiko behiak hiltzea agindu du Gobernuak. Protokoloa aldatu arte, mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute laborariek. 

