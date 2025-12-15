VIVIENDA
Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El fallo obliga además a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

Euskaraz irakurri: Kontsumo Ministerioak 64 milioi euroko isuna jarri dio Airbnb plataformari, lizentziarik gabeko etxeak iragartzeagatik
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno español ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma 'online' de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia, según ha informado este lunes el departamento encabezado por Pablo Bustinduy.

La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.

El fallo incluye, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta.

Las infracciones de la normativa de consumo —identificadas en un total de 65 122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución— han consistido en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, anuncios con números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.

Por ello, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64 055 311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale "a seis veces el beneficio ilícito" obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento formulado por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.

