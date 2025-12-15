ETXEBIZITZA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kontsumo Ministerioak 64 milioiko isuna jarri dio Airbnb plataformari, lizentziarik gabeko etxeak iragartzeagatik

Isunaz gain, orain arte gaizki egindakoa zuzendu beharko du Airnbnb plataformak, argitaratutako lizentziarik gabeko etxebizitzak ezabatu eta horiei ezarritako isuna publiko egin beharko dute. Ebazpena irmoa da, horrenbestez, amaitu egin da bide administratiboa. 

Airbnb
Airbnb, artxiboko irudi batean.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Kontsumo Ministerioak 64 milioi euroko isuna ezarri dio Airbnb plataformari, besteak beste, lizentziarik gabeko etxebizitza turistikoak iragartzeagatik, Pablo Bustinduy ministroa buru duen ministerioak astelehen honetan jakinarazi duenez. 

Gora jotzeko errekurtsoa atzera bota ostean, epaia irmoa da; horrenbestez, amaitu egin da bide administratiboa

Isuna ordaintzearekin batera, orain arte gaizki egindakoa zuzendu beharko du Airnbnb plataformak. Gauzak horrela, argitaratutako lizentziarik gabeko etxebizitzak ezabatu eta horiei ezarritako isunak publiko egin beharko ditu. 

Guztira, kontsumo-arauak urratu dituzten 65.122 iragarki identifikatu dituzte. 

Kontsumo Ministerioaren arabera, isunaren zenbatekoa (64.055.311 euro) Airnbnb plataformak legez kontra lortu dituen irabaziak baino sei aldiz handiagoa da.

Eguneko Titularrak Etxebizitza Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Euskal arrantzaleak arrainak arrantza arrain lonja
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleek balorazio gazi-gozoa egin dute EBk ezarritako arrantza kuoten inguruan

Erdietsitako akordioa albiste txarra da Ondarroako alturako ontzientzat, besteak beste, legatzaren eta oilarraren kuotak jaitsi dituztelako. Kaltetuenak, baina, berdela amuarekin arrantzatzen duten ontzi txikiak dira, % 70 murriztu baitute harrapaketen kopurua. Baxurako arrantzaleentzat, aldiz, akordio “positiboa” da, hegaluzearen kuotari eutsi egin diotelako eta atun gorriarena eta antxoarena handitu direlako.

Gehiago ikusi