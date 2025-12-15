El Ministerio de Trabajo cierra con CC. OO. y UGT un acuerdo para ampliar los permisos por fallecimiento
El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CC. OO. y UGT para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y poner en marcha dos nuevos permisos, uno de hasta 15 días laborales para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en la eutanasia.
Actualmente, son dos días de permiso por fallecimiento, ampliables a cuatro cuando se requiere desplazamiento.
Una vez pactado con los sindicatos, Trabajo negociará con los grupos parlamentarios para garantizar que la norma consigue los apoyos necesarios para su aprobación, si bien el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey se ha mostrado convencido de que tendrá un respaldo mayoritario puesto que se trata de "una necesidad sentida por el conjunto de la sociedad española".
El secretario de Estado ha lamentado que la patronal se haya "autoexcluido" del acuerdo "por cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o no tienen que ver con la cultura del esfuerzo".
Trabajo dio por finalizada la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, tras su negativa a modificar el permiso por duelo y a poner en marcha otros dos nuevos, fundamentalmente por el coste que supone para los empresarios.
"Aquí debería estar la patronal y no lo está", ha dicho Pérez Rey, que ha pedido a la CEOE "que deje de perseguir trabajadores enfermos", al tiempo que se ha preguntado "cómo se puede mostrar un grado de insensibilidad tan enorme frente a las personas que peor lo pasan".
El pacto incluye mejoras técnicas
El acuerdo es, en esencia, la propuesta que desde un primer momento planteó el Gobierno, con la que los sindicatos ya estaban de acuerdo, pero se han añadido mejoras técnicas para evitar que la redacción de la norma pueda quedar a albur de interpretaciones en los tribunales, llegado el caso.
La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo que estos permisos son "una necesidad frente a una anomalía legislativa" y ha considerado desafortunada la "gran insensibilidad" mostrada por las organizaciones empresariales en esta negociación.
El secretario de Acción Sindical de CC. OO., Javier Pacheco, ha asegurado que estos permisos suponen un "ejercicio de humanidad" para con los 18 millones de asalariados que tienen en plantilla las empresas españolas, a cuyos representantes ha afeado las trabas que han puesto en la mesa del diálogo social para que no salieran adelante.
