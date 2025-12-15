Lan Ministerioak CCOO eta UGT sindikatuekin akordio bat lortu du heriotzagatiko baimenak luzatzeko
Akordioarekin, bi lanegunetik 10 lanegunera luzatuko lirateke senide baten heriotzagatiko baimenak. Lan Ministerioak Parlamentuko taldeekin negoziatuko du araua onartzen dela bermatzeko.
Lan Ministerioak akordioa itxi du CCOO eta UGT sindikatuekin senide baten heriotzagatiko baimenak hamar lanegunera luzatzeko eta bi baimen berri abian jartzeko: bat, 15 lanegunera artekoa zainketa aringarrietan dauden senideei laguntzeko; eta bestea, egun batekoa eutanasian laguntzeko.
Gaur egun, heriotzagatiko bi baimen-egun dira, eta lau egunera luza daiteke bidaia egin behar bada.
Sindikatuekin adostu ondoren, Lan Ministerioak talde parlamentarioekin negoziatuko du arauak onartzeko beharrezko babesa lortzen duela bermatzeko, baina Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkaria ziur agertu da gehiengoaren babesa izango duela, "Espainiako gizarte osoak sentitzen duen beharra baita".
Estatu idazkariak deitoratu egin du patronalak bere burua akordiotik "baztertu" izana, "zeintzuk diren ulertzen ez diren, baina produktibitatearekin zerikusirik ez duten, absentismoarekin zerikusirik ez duten edo ahaleginaren kulturarekin zerikusirik ez duten kalkuluengatik".
Lan Ministerioak amaitutzat eman zuen joan den astean CEOErekin eta Cepymerekin izandako negoziazioa, doluagatiko baimena aldatzeari eta beste bi baimen berri abian jartzeari uko egin ostean, batez ere enpresariei eragiten dien kostuagatik.
"Patronala hemen egon beharko litzateke, eta ez da horrela", esan du Perez Reyk, eta "gaixorik dauden langileak jazartzeari uzteko" eskatu dio CEOEri. Era berean, "okerren pasatzen duten pertsonen aurrean hain sentsibilitate falta handia nola erakutsi daitekeen" deitoratu du.
Akordioak hobekuntza teknikoak jasotzen ditu
Akordioa, funtsean, Gobernuak hasiera-hasieratik proposatu zuen proposamena da. Sindikatuak ados zeuden proposamen horrekin, baina hobekuntza teknikoak gehitu dira, arauaren idazketa auzitegietan interpretazioen mende gera ez dadin, hala badagokio.
Patricia Ruiz UGTko Lan Osasuneko idazkariak Lan Ministerioan izandako bileraren ostean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, baimen horiek "lege-anomalia baten aurrean behar bat dira", eta zoritxarrekotzat jo du enpresa-erakundeek negoziazio horretan erakutsitako "sentsibilitate falta handia".
CCOOko Ekintza Sindikaleko idazkariaren, Javier Pachecoren, hitzetan, baimen horiek "gizatasun ariketa" bat dira Espainiako enpresek plantillan dituzten 18 milioi soldatapekoentzat, eta haien ordezkariei elkarrizketa sozialaren mahaian aurrera egin ez zezaten jarri dituzten trabak aurpegiratu dizkie.
Zure interesekoa izan daiteke
Greba deialdia errespetatu arren, Torresek uste du ez dela Euskadin gutxieneko soldata lortzeko "modurik onena"
Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan kontseilariak esertzeko eta hitz egiteko eskatu die sindikatuei eta patronalari "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".
Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte
Hirugarren egunez, Iparraldeko abeltzainek A64 autobidea trabatu dute dermatosi nodularraren kontra Parisek abiatutako protokoloa salatzeko. Animalia bat kutsatuz gero, etxalde guztiko behiak hiltzea agindu du Gobernuak. Protokoloa aldatu arte, mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute laborariek.
Xabier Sagredo BBK-ko presidenteak kargua utziko du
EITBk jakin ahal izan duenez, "arrazoi profesionalengatik" hartu du erabakia.
Gutxieneko Soldata propioaren aldeko grebaren aurrean, "egunsentira arte" negoziatzearen alde dago Eusko Ganbera, baina "mehatxurik gabe"
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako Hegoaldean greba orokorra deitu ostean, Gregorio Rojo Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantzaren presidenteak sindikatuekin "hitz egitearen" alde egin du.
Osasun Ministerioak aurreakordioa lortu du sindikatu gehienekin eta urtarrileko lanuzteak etenda gelditu dira
CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES eta Cig-Saude sindikatuekin lortu dute aurreakordioa estatutu markoaren negoziazio-mahaian. Besteak beste bi aldarrikapen nagusi lortu dituzte: asteko 35 orduko lanaldia eta aurrerapenak erretiro partzialean eta erretiro aurreratuan. Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsi diete, Osasun Ministerioarekin biltzeko zain.
Espainiako Gobernuak iragarri du garraio-txartel bateratua martxan jarriko duela, hilean 60 euroan
Renferen trenak eta ibilbide luzeko autobusak hartzeko izango da erabilgarri, eta urtarrilaren bigarren hamabostalditik aurrera izango da indarrean. Gazteek 30 euroan izango dute bonua.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu dute martxoaren 17an Hegoaldean, LGS propio baten alde
Sindikatuek Bilbon emandako prentsaurreko batean egin dute iragarpena. Grebak 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' leloa izango du.
Kontsumo Ministerioak 64 milioiko isuna jarri dio Airbnb plataformari, lizentziarik gabeko etxeak iragartzeagatik
Isunaz gain, orain arte gaizki egindakoa zuzendu beharko du Airnbnb plataformak, argitaratutako lizentziarik gabeko etxebizitzak ezabatu eta horiei ezarritako isuna publiko egin beharko dute. Ebazpena irmoa da, horrenbestez, amaitu egin da bide administratiboa.
Arabako Aldundiak eta Elkarrekin Podemosek 31 milioi euroko diru-partidak onartu dituzte 2028ra arte
Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk igande honetan adostutako 2026ko aurrekontuei esker, erresidentzia pribatu eta etxez etxeko langileentzako lehen hitzarmenari bide emango zaio. Gaur-biharretan eztabaidatu eta zuzenketak egin ostean, ostiralean emango diote behin betiko oniritzia Aldundiaren aurrekontuari.