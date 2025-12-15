Baimenak
Lan Ministerioak CCOO eta UGT sindikatuekin akordio bat lortu du heriotzagatiko baimenak luzatzeko

Akordioarekin, bi lanegunetik 10 lanegunera luzatuko lirateke senide baten heriotzagatiko baimenak. Lan Ministerioak Parlamentuko taldeekin negoziatuko du araua onartzen dela bermatzeko.

Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Lan Ministerioak akordioa itxi du CCOO eta UGT sindikatuekin senide baten heriotzagatiko baimenak hamar lanegunera luzatzeko eta bi baimen berri abian jartzeko: bat, 15 lanegunera artekoa zainketa aringarrietan dauden senideei laguntzeko; eta bestea, egun batekoa eutanasian laguntzeko.

Gaur egun, heriotzagatiko bi baimen-egun dira, eta lau egunera luza daiteke bidaia egin behar bada.

Sindikatuekin adostu ondoren, Lan Ministerioak talde parlamentarioekin negoziatuko du arauak onartzeko beharrezko babesa lortzen duela bermatzeko, baina Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkaria ziur agertu da gehiengoaren babesa izango duela, "Espainiako gizarte osoak sentitzen duen beharra baita".

Estatu idazkariak deitoratu egin du patronalak bere burua akordiotik "baztertu" izana, "zeintzuk diren ulertzen ez diren, baina produktibitatearekin zerikusirik ez duten, absentismoarekin zerikusirik ez duten edo ahaleginaren kulturarekin zerikusirik ez duten kalkuluengatik".

Lan Ministerioak amaitutzat eman zuen joan den astean CEOErekin eta Cepymerekin izandako negoziazioa, doluagatiko baimena aldatzeari eta beste bi baimen berri abian jartzeari uko egin ostean, batez ere enpresariei eragiten dien kostuagatik.

"Patronala hemen egon beharko litzateke, eta ez da horrela", esan du Perez Reyk, eta "gaixorik dauden langileak jazartzeari uzteko" eskatu dio CEOEri. Era berean, "okerren pasatzen duten pertsonen aurrean hain sentsibilitate falta handia nola erakutsi daitekeen" deitoratu du.

Akordioak hobekuntza teknikoak jasotzen ditu

Akordioa, funtsean, Gobernuak hasiera-hasieratik proposatu zuen proposamena da. Sindikatuak ados zeuden proposamen horrekin, baina hobekuntza teknikoak gehitu dira, arauaren idazketa auzitegietan interpretazioen mende gera ez dadin, hala badagokio.

Patricia Ruiz UGTko Lan Osasuneko idazkariak Lan Ministerioan izandako bileraren ostean emandako prentsaurrekoan adierazi duenez, baimen horiek "lege-anomalia baten aurrean behar bat dira", eta zoritxarrekotzat jo du enpresa-erakundeek negoziazio horretan erakutsitako "sentsibilitate falta handia".

CCOOko Ekintza Sindikaleko idazkariaren, Javier Pachecoren, hitzetan, baimen horiek "gizatasun ariketa" bat dira Espainiako enpresek plantillan dituzten 18 milioi soldatapekoentzat, eta haien ordezkariei elkarrizketa sozialaren mahaian aurrera egin ez zezaten jarri dituzten trabak aurpegiratu dizkie.

Lana Espainiako gobernua CCOO UGT Ekonomia

