Eusko Ganberak, ante la huelga general por el SMI, apuesta por negociar "hasta el amanecer" pero rechaza las "amenazas"

El presidente de Eusko Ganberak, Gregorio Rojo, ha afirmado, ante la huelga general convocada en Hego Euskal Herria para lograr un SMI propio, que son partidarios de "negociar hasta el amanecer" pero no se puede hacer "amenazando".

Gregorio Rojo ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde Eusko Ganberak -la alianza entre las cámaras de Álava, Bilbao y Gipuzkoa- han presentado las perspectivas para 2026 y, a preguntas de los periodistas, se han referido al anuncio de ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde de llevar a cabo una huelga general el 17 de marzo para lograr un SMI propio.



Rojo ha señalado que se está en un contexto "clave" marcado por la incertidumbre y es "un momento importante para negociar de abajo a arriba y de arriba abajo la situación general en el País Vasco, en España y en Europa".



El representante de la Cámara de Comercio de Álava cree que hay que "tratar de mantener la misma estructura económica del país", que, a su juicio, es "envidiable" porque Euskadi tiene una industria "muy potente" y eso da un "volumen de salario importante". "Tenemos el salario más alto a nivel nacional gracias a la industria, pero evidentemente tenemos que pensar también en mantener y traer nueva industria y tenemos que ser atractivos", ha añadido.



Rojo ha afirmado que hay que ser atractivos en el ámbito social y de relaciones y ha añadido que hay que escucharse y tratar de tener "las mejores condiciones" para los trabajadores. "Una empresa todos sabemos lo que es, es el capital, es el equipo directivo y son sus trabajadores, y evidentemente el producto", ha señalado.



Por ello, ha señalado que si los sindicatos entienden que se necesita un Salario Mínimo Interprofesional propio, hay que "hablar". "Tenemos que negociar, pero negociar no amenazando, sino reflexionando sobre la situación real que tenemos y nos encontramos", ha explicado, señalando que el partidario de negociar "hasta el amanecer".

José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Bilbao, sustituirá en el cargo a Rojo a partir del 1 de enero de 2026.

Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi



Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir un salario mínimo de convenio.

Ha indicado que "indudablemente" el Gobierno vasco defiende la posibilidad de que pueda haber un salario mínimo de negociación colectiva y ha defendido que el Gobierno vasco y, en concreto su Departamento, ha trabajado "desde el primer momento" en relación a este tema e incluso aportando al debate un informe sobre la realidad socioeconómica y sociolaboral de Euskadi. Ha apuntado que incluso el Ejecutivo autónomo ha planteado una horquilla para ese salario con ese estudio.

Ha añadido que el Ejecutivo ha defendido que la forma para abordar este tema era "a través de sentarse a dialogar y a través de un acuerdo". Torres ha indicado que el Parlamento vasco se posicionó en contra de la forma en la que se quería llevar a cabo por estos sindicatos, en referencia al rechazo de la Cámara vasca a tramitar la ILP para que Euskadi pudiera fijar su propio SMI.



En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento a que ambas partes -sindicatos y patronal- se puedan sentar porque el diálogo "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".

