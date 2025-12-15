M17 GREBA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxieneko Soldata propioaren aldeko grebaren aurrean, "egunsentira arte" negoziatzearen alde dago Eusko Ganbera, baina "mehatxurik gabe"

ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako Hegoaldean greba orokorra deitu ostean, Gregorio Rojo Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantzaren presidenteak sindikatuekin "hitz egitearen" alde egin du.
Gregorio_Rojo
Gregorio Rojoren artxiboko irudia. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gregorio Rojo Eusko Ganberako presidenteak Hego Euskal Herrian LGS propioa lortzeko deitutako greba orokorraren aurrean adierazi duenez, "egunsentira arte negoziatzearen aldekoa" da, baina negoziaketa "ezin da mehatxuka egin".

Araba, Bilbo eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantza ordezkatzen duen entitatearen buruak 2026rako aurreikuspenak aurkeztu ditu gaur Bilbon, eta, ekitaldi horren baitan, kazetarien galderei erantzunez, ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako deitu duten greba orokorrari erreferentzia egin dio Rojok.

"Ziurgabetasunak markatutako testuinguru erabakigarri" batean gaudela esan du, eta" une garrantzitsua" dela hau "Euskadiko, Espainiako eta Europako egoera orokorra behetik gora eta goitik behera negoziatzeko".
   
Arabako Merkataritza Ganberaren ordezkari ere badenak uste du "herrialdeko egitura ekonomiko berari eusten saiatu" beharra dagoela; izan ere, "bikaina" da bere iritziz, Euskadik industria oso indartsua duelako eta horrek soldata-bolumen handia ematen duelako. "Nazio mailan soldatarik altuena dugu industriari esker, baina, bistan denez, industria mantentzea eta berria ekartzea ere pentsatu behar dugu, eta erakargarriak izan behar dugu", gaineratu du.

Rojok adierazi du gizarte eta harreman arloan erakargarriak izan beharra dagoela, elkarri entzun behar zaiola, eta langileentzako "baldintzarik onenak" izaten saiatu beharra dagoela. "Enpresa bat denok dakigu zer den, kapitala da, zuzendaritza-taldea da eta bertako langileak dira, eta, jakina, produktua", adierazi du.

Hori dela eta, sindikatuek Lanbide arteko Gutxieneko Soldata propioa behar dela ulertzen badute, "hitz egin" egin behar dela adierazi du. "Negoziatu egin behar dugu, baina ez mehatxatuz, baizik eta daukagun benetako egoerari buruz hausnartuz", azaldu du.

Jose Ignacio Zudairek, Bilboko Ganberako presidenteak, ordezkatuko du Rojo karguan 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta errelebo hori ere irudikatu dute gaurko ekitaldian.

Greba orokorra errespetatu bai, baina gutxieneko soldata lortzeko "modurik onena" ez dela uste du Torresek

Bestalde, Mikel Torres bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan sailburuak greba orokorraren deialdiarekiko errespetua adierazi du, baina uste du ez dela "modurik onena" gutxieneko soldata bat lortzeko.

Adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak "ezbairik gabe" defendatzen du gutxieneko soldata propio bat izateko aukera, baina negoziazio kolektiboari lotuta, eta gehitu du Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, bere Sailak "hasiera-hasieratik" lan egin duela gai horren inguruan, eta Euskadiko errealitate sozioekonomikoari eta soziolaboralari buruzko txosten bat ere ekarri duela eztabaidara, gutxieneko soldata tarte batzuk ere proposatuz, azterketa horretan. 

Gai horri heltzeko modua "hitz egitera esertzea eta akordio bat lortzea" dela defendatzen duela Jaurlaritzak berretsi du, eta "ez sindikatu horiek egin nahi zuten moduan", Eusko Legebiltzarrak LEPa izapidetzeari uko egin izanari erreferentzia eginez.

Zentzu horretan, bi aldeak (sindikatuak eta patronala) esertzera gonbidatu ditu berriro, "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".

ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Hiruk eta Etxaldek greba orokorrerako deia egin dute Hegoaldean martxoaren 17an, LGS propio batengatik
Grebak Sindikatuak Soldatak Eguneko Titularrak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi