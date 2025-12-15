El Ministerio de Sanidad ha anunciado un preacuerdo con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), que han expresado su respaldo al borrador del nuevo Estatuto Marco y han descartado su retirada, pese a las solicitudes planteadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Según la nota publicada por el Ministerio, como consecuencia del acuerdo alcanzado, los sindicatos han suspendido los paros previstos cada martes a partir del 27 de enero, "permitiendo así avanzar con estabilidad la tramitación del nuevo Estatuto".

Sanidad informa que, entre los compromisos incorporados al acuerdo, se incluye el establecimiento de una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales, que se aplicará según "los términos que se definan en los correspondientes ámbitos de negociación, atendiendo a las necesidades organizativas y asistenciales de los servicios de salud".

El preacuerdo también contempla el acceso a la jubilación parcial para todo el personal estatutario que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente de la Seguridad Social. También se abre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada para aquellas categorías profesionales que reúnan los requisitos legales, previa realización de un estudio integral de las condiciones de trabajo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Ministerio también explica que las materias que no forman parte del ámbito competencial del Ministerio y que, por tanto, no se incorporan al texto del Estatuto Marco, se abordarán mediante un acuerdo específico.

Los sindicatos han confirmado el preacuerdo y confían en mantener nuevas reuniones con el Ministerio de Sanidad para cerrar un acuerdo definitivo antes del 23 de diciembre. Por el momento, han suspendido los paros convocados a partir de enero, pero no descartan retomarlos si no se llega a un acuerdo definitivo.

Por su parte, la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), que aglutina a 16 organizaciones médicas de todo el país, ha explicado que el preacuerdo se ha dado con las organizaciones sindicales no médicas, por lo que mantiene la huelga para los días 14 y 15 de enero.