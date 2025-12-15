Osasun Ministerioak aurreakordioa lortu du sindikatu gehienekin eta urtarrileko lanuzteak etenda gelditu dira
CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES eta Cig-Saude sindikatuekin lortu dute aurreakordioa estatutu markoaren negoziazio-mahaian. Besteak beste bi aldarrikapen nagusi lortu dituzte: asteko 35 orduko lanaldia eta aurrerapenak erretiro partzialean eta erretiro aurreratuan. Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsi diete, Osasun Ministerioarekin biltzeko zain.
Osasun Ministerioak negoziazio eremuko sindikatuekin (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF eta CIG-Saude) aurreakordioa lortu duela iragarri du. Sindikatu horiek Estatutu Marko berriaren zirriborroa babestu dute, eta baztertu egin dute bertan behera uztea, nahiz eta Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan (CISNS) hainbat autonomia gobernatzen dituen Alderdi Popularrak eskaera hori egin zuen.
Ministerioak argitaratutako oharraren arabera, lortutako akordioaren ondorioz, sindikatuek eten egin dituzte urtarrilaren 27tik aurrera asteartero egitekoak zituzten lanuzteak, eta hala "Estatutu berriaren tramitazioan egonkortasunez aurrera egitea" ahalbidetuko dute.
Akordioan jasotako konpromisoetatik bi azpimarratu ditu Ministerioak. Lehenengoa, astean 35 orduko lanaldi arrunta da eta, zehaztu dutenez, "dagozkion negoziazio-eremuetan zehazten diren baldintzen arabera aplikatuko dena, osasun-zerbitzuen antolamendu- eta laguntza-premiei erantzunez".
Horrez gainera, Gizarte Segurantzan indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituzten estatutupeko langile guztiek erretiro partziala hartzea ere aurreikusten da. Legezko baldintzak betetzen dituzten lanbide-kategorietarako erretiro aurreratua ezartzeko aukera ere irekitzen da, Osasun Sistema Nazionalean lan-baldintzen azterketa integrala egin ondoren.
Ministerioak azaldu du, halaber, Ministerioaren eskumen-eremuan sartzen ez diren eta, beraz, Estatutu Markoaren testuan sartzen ez diren gaiak berariazko akordio baten bidez jorratuko direla.
Sindikatuek baieztatu egin dute aurreakordioa lortu izana, baina Osasun Ministerioarekin bilera gehiago egitea espero dute abenduaren 23a baino lehen behin betiko akordioa ixteko. Momentuz, deituta zeuden lanuzteak bertan behera utzi dituzte, baina akordiorik lortu ezean, prest daude berriz ere deitzeko.
Bestalde, estatuko 16 erakunde biltzen dituen Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo elkarteak (APEMYF), azaldu du medikuak bere baitan hartzen ez dituzten sindikatuekin egin dutela aurreakordioa, eta, beraz, elkarte honek urtarrilaren 14rako eta 15erako deitutako grebari eutsiko diola.
Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsiko diete
Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioaren (CESM) eta Andaluziako Medikuen Sindikatuaren (SMA) Greba Batzordeak astelehen honetan argitu dutenez, gaur Osasun Ministerioarekin izandako bileran ez da negoziatu Greba Batzordearekin, asteazkenean bilduko dena, eta, beraz, deitutako lanuzteari eutsiko dio.
"Nahasmen posibleen aurrean, CESMek eta SMAk azpimarratu dute CESMek parte hartzen duen eremuko bilera honetan ez direla Greba Batzordeak ordezkatutako talde medikoaren eskaerak jorratu, eta, beraz, ez dela inolako hurbilketarik egon", gaineratu dute ohar batean.
CESMek eta SMAk gogoratu dute bileren bilakaeraren araberakoa izango dela grebaren jarraipena eta egingo diren hurrengo mobilizazioak, eta oraingoz medikuen estatuko greba mantenduko dela gaineratu dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte
Hirugarren egunez, Iparraldeko abeltzainek A64 autobidea trabatu dute dermatosi nodularraren kontra Parisek abiatutako protokoloa salatzeko. Animalia bat kutsatuz gero, etxalde guztiko behiak hiltzea agindu du Gobernuak. Protokoloa aldatu arte, mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute laborariek.
Xabier Sagredo BBK-ko presidenteak kargua utziko du
EITBk jakin ahal izan duenez, "arrazoi profesionalengatik" hartu du erabakia.
Gutxieneko Soldata propioaren aldeko grebaren aurrean, "egunsentira arte" negoziatzearen alde dago Eusko Ganbera, baina "mehatxurik gabe"
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako Hegoaldean greba orokorra deitu ostean, Gregorio Rojo Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantzaren presidenteak sindikatuekin "hitz egitearen" alde egin du.
Espainiako Gobernuak iragarri du garraio-txartel bateratua martxan jarriko duela, hilean 60 euroan
Renferen trenak eta ibilbide luzeko autobusak hartzeko izango da erabilgarri, eta urtarrilaren bigarren hamabostalditik aurrera izango da indarrean. Gazteek 30 euroan izango dute bonua.
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxalde sindikatuek greba orokorra deitu dute martxoaren 17an Hegoaldean, LGS propio baten alde
Sindikatuek Bilbon emandako prentsaurreko batean egin dute iragarpena. Grebak 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGS 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko' leloa izango du.
Kontsumo Ministerioak 64 milioiko isuna jarri dio Airbnb plataformari, lizentziarik gabeko etxeak iragartzeagatik
Isunaz gain, orain arte gaizki egindakoa zuzendu beharko du Airnbnb plataformak, argitaratutako lizentziarik gabeko etxebizitzak ezabatu eta horiei ezarritako isuna publiko egin beharko dute. Ebazpena irmoa da, horrenbestez, amaitu egin da bide administratiboa.
Arabako Aldundiak eta Elkarrekin Podemosek 31 milioi euroko diru-partidak onartu dituzte 2028ra arte
Arabako Foru Aldundiak eta Elkarrekin Podemos IUk igande honetan adostutako 2026ko aurrekontuei esker, erresidentzia pribatu eta etxez etxeko langileentzako lehen hitzarmenari bide emango zaio. Gaur-biharretan eztabaidatu eta zuzenketak egin ostean, ostiralean emango diote behin betiko oniritzia Aldundiaren aurrekontuari.
Biriatuko ordainlekua itxi egin dute, eta kamioi astunak ezin izango dira ibili Iparralderako noranzkoan, nekazarien protesten eraginez
12:00etan itxi dute ordainlekua, eta 7.500 kilotik gorako kamioiei eragiten die.
Jaurlaritzak beste hamar urteko lizentzia eman dio Balenciaga ontziolari itsas jarduerarekin jarraitzeko
22.400 metro koadroko lursail bat utziko diola iragarri du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak. Lursail horren erabilera itsasontziak eraikitzera eta konpontzera mugatu du Jaurlaritzak. Balenciaga ontziolak 10 eguneko epea du baimen hori ordaintzeko edo alegazioak aurkezteko.