Greba Osasunean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasun Ministerioak aurreakordioa lortu du sindikatu gehienekin eta urtarrileko lanuzteak etenda gelditu dira

CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES eta Cig-Saude sindikatuekin lortu dute aurreakordioa estatutu markoaren negoziazio-mahaian. Besteak beste bi aldarrikapen nagusi lortu dituzte: asteko 35 orduko lanaldia eta aurrerapenak erretiro partzialean eta erretiro aurreratuan. Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsi diete, Osasun Ministerioarekin biltzeko zain.

satse euskadi erizainak enfermeria
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osasun Ministerioak negoziazio eremuko sindikatuekin (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF eta CIG-Saude) aurreakordioa lortu duela iragarri du. Sindikatu horiek Estatutu Marko berriaren zirriborroa babestu dute, eta baztertu egin dute bertan behera uztea, nahiz eta Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde arteko Kontseiluan (CISNS) hainbat autonomia gobernatzen dituen Alderdi Popularrak eskaera hori egin zuen.

Ministerioak argitaratutako oharraren arabera, lortutako akordioaren ondorioz, sindikatuek eten egin dituzte urtarrilaren 27tik aurrera asteartero egitekoak zituzten lanuzteak, eta hala "Estatutu berriaren tramitazioan egonkortasunez aurrera egitea" ahalbidetuko dute.

Akordioan jasotako konpromisoetatik bi azpimarratu ditu Ministerioak. Lehenengoa, astean 35 orduko lanaldi arrunta da eta, zehaztu dutenez, "dagozkion negoziazio-eremuetan zehazten diren baldintzen arabera aplikatuko dena, osasun-zerbitzuen antolamendu- eta laguntza-premiei erantzunez".

Horrez gainera, Gizarte Segurantzan indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituzten estatutupeko langile guztiek erretiro partziala hartzea ere aurreikusten da. Legezko baldintzak betetzen dituzten lanbide-kategorietarako erretiro aurreratua ezartzeko aukera ere irekitzen da, Osasun Sistema Nazionalean lan-baldintzen azterketa integrala egin ondoren.

Ministerioak azaldu du, halaber, Ministerioaren eskumen-eremuan sartzen ez diren eta, beraz, Estatutu Markoaren testuan sartzen ez diren gaiak berariazko akordio baten bidez jorratuko direla.

Sindikatuek baieztatu egin dute aurreakordioa lortu izana, baina Osasun Ministerioarekin bilera gehiago egitea espero dute abenduaren 23a baino lehen behin betiko akordioa ixteko. Momentuz, deituta zeuden lanuzteak bertan behera utzi dituzte, baina akordiorik lortu ezean, prest daude berriz ere deitzeko. 

Bestalde, estatuko 16 erakunde biltzen dituen Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo elkarteak (APEMYF), azaldu du medikuak bere baitan hartzen ez dituzten sindikatuekin egin dutela aurreakordioa, eta, beraz, elkarte honek urtarrilaren 14rako eta 15erako deitutako grebari eutsiko diola.

Medikuen sindikatuek mobilizazioei eutsiko diete

Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioaren (CESM) eta Andaluziako Medikuen Sindikatuaren (SMA) Greba Batzordeak astelehen honetan argitu dutenez, gaur Osasun Ministerioarekin izandako bileran ez da negoziatu Greba Batzordearekin, asteazkenean bilduko dena, eta, beraz, deitutako lanuzteari eutsiko dio.

"Nahasmen posibleen aurrean, CESMek eta SMAk azpimarratu dute CESMek parte hartzen duen eremuko bilera honetan ez direla Greba Batzordeak ordezkatutako talde medikoaren eskaerak jorratu, eta, beraz, ez dela inolako hurbilketarik egon", gaineratu dute ohar batean.

CESMek eta SMAk gogoratu dute bileren bilakaeraren araberakoa izango dela grebaren jarraipena eta egingo diren hurrengo mobilizazioak, eta oraingoz medikuen estatuko greba mantenduko dela gaineratu dute.

Espainiako gobernua Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi