Torres respeta la huelga general pero cree que no es la "mejor forma" para lograr un salario mínimo en Euskadi

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo insta a las partes a sentarse y dialogar porque "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".

Mikel Torres
El consejero Torres hoy. Foto: EuropaPress
Agencias | EITB

Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, ha manifestado su respeto por la convocatoria de una huelga general, pero cree que no es "la mejor forma" para conseguir un salario mínimo de convenio.

Ha indicado que "indudablemente" el Gobierno vasco defiende la posibilidad de que pueda haber un salario mínimo de negociación colectiva y ha defendido que el Gobierno vasco y, en concreto su Departamento, ha trabajado "desde el primer momento" en relación a este tema e incluso aportando al debate un informe sobre la realidad socioeconómica y sociolaboral de Euskadi. Ha apuntado que incluso el Ejecutivo autónomo ha planteado una horquilla para ese salario con ese estudio.

Ha añadido que el Ejecutivo ha defendido que la forma para abordar este tema era "a través de sentarse a dialogar y a través de un acuerdo". Torres ha indicado que el Parlamento vasco se posicionó en contra de la forma en la que se quería llevar a cabo por estos sindicatos, en referencia al rechazo de la Cámara vasca a tramitar la ILP para que Euskadi pudiera fijar su propio SMI.

En este sentido, ha vuelto a hacer un llamamiento a que ambas partes -sindicatos y patronal- se puedan sentar porque el diálogo "es la mejor solución siempre para llegar a un acuerdo".

El Gobierno Vasco estima una horquilla de hasta 1.385 euros para negociar un salario mínimo vasco
El Gobierno Vasco frena la ILP sobre un SMI propio que decaerá en el Parlamento
