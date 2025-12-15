M17KO GREBA
Greba deialdia errespetatu arren, Torresek uste du ez dela  Euskadin gutxieneko soldata lortzeko "modurik onena"

Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan kontseilariak esertzeko eta hitz egiteko eskatu die sindikatuei eta patronalari "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".

Mikel Torres
Torres kontseilaria gaur. Argazkia: EuropaPress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan sailburuak greba orokorraren deialdiarekiko errespetua adierazi du, baina uste du ez dela "modurik onena" gutxieneko soldata bat lortzeko.

Adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak "ezbairik gabe" defendatzen du gutxieneko soldata propio bat izateko aukera, baina negoziazio kolektiboari lotuta, eta gehitu du Eusko Jaurlaritzak eta, zehazki, bere Sailak "hasiera-hasieratik" lan egin duela gai horren inguruan, eta Euskadiko errealitate sozioekonomikoari eta soziolaboralari buruzko txosten bat ere ekarri duela eztabaidara, gutxieneko soldata tarte batzuk ere proposatuz, azterketa horretan. 

Gai horri heltzeko modua "hitz egitera esertzea eta akordio bat lortzea" dela defendatzen duela Jaurlaritzak berretsi du, eta "ez sindikatu horiek egin nahi zuten moduan", Eusko Legebiltzarrak LEPa izapidetzeari uko egin izanari erreferentzia eginez.

Zentzu horretan, bi aldeak (sindikatuak eta patronala) esertzera gonbidatu ditu berriro, "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".

Eusko Jaurlaritzak 1.385 eurorainoko tartea aurreikusi du EAEko gutxieneko soldata negoziatzeko
Jaurlaritzak geldiarazi egin du gutxieneko soldata propioari buruzko ekimena, eta Estatuaren eskuduntzak "urratzen" dituela azpimarratu du
