INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Europa propone rectificar el veto de 2035 a la venta de coches que emitan CO2

La presión del sector, la ralentización de la demanda y la competencia china han acabado por llevar a la Comisión Europea a permitir una producción "limitada" de coches de combustión más allá de 2035.
(Foto de ARCHIVO) Puntos de recarga de vehículos eléctricos REMITIDA / HANDOUT por AEDIVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/11/2025
Imagen de archivo. Foto: Europa Press
author image

EITB

Última actualización

La Comisión Europea ha propuesto rectificar el veto a la venta de coches nuevos que emitan CO2 fijado para 2035, en el marco de un paquete de medidas para aliviar a la industria del automóvil ante la ralentización de la demanda de eléctricos, la creciente competencia china y los aranceles de Estados Unidos.

El Ejecutivo comunitario ha planteado este martes que se introduzcan flexibilidades en los objetivos de emisiones, de modo que hasta un 10 % del volumen de CO2 conjunto de las flotas nuevas de cada fabricante en 2035 pueda compensarse mediante reducciones previas en la cadena de valor.

Para acceder a ese margen de flexibilidad, los fabricantes tendrán que ganar "créditos", que obtendrán mediante el uso de acero bajo en carbono producido en Europa y del empleo de biocombustibles y de combustibles sintéticos (efuels).

Bruselas también avala que los híbridos enchufables y los eléctricos con motor de combustión como generador se puedan seguir comercializando a partir de 2035. "Afirmamos claramente el principio de neutralidad tecnológica. Confiamos en la industria para proponer las soluciones más pertinentes para alcanzar la descarbonización", ha dicho en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria, Stéphane Séjourné.

La rectificación, que aún deberán negociar el Parlamento Europeo y los Estados miembros (el Consejo de la UE), se alinea con las demandas de la industria del motor y con las pretensiones de países como Alemania o Italia, pero se aleja de la posición de España, que aboga por mantener el veto en 2035.

El ajuste llega un año después de que Bruselas concediera a los fabricantes una prórroga hasta 2027 para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones previstas para 2025.

La Comisión repite ahora esa fórmula para el período 2030-2032, y a continuación revisará la legislación para ver si ha respondido a sus objetivos. "La electrificación del parqué sigue siendo el principal motor de la transformación de la flota europea a diez años", pero "nuestra industria se enfrenta a tres grandes desafíos: una crisis de la demanda, un retraso tecnológico y una competencia internacional a veces desleal", ha resumido Séjourné.

Titulares de Hoy Industria del automóvil Europa Medio Ambiente Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
Cargar más