Europak atzera egin du 2035ean errekuntza ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoan
Auto elektrikoen eskariaren moteltzeak, sektorearen presioak eta Txinaren lehiak eraman dute Europako Batzordea erabakia hartzera: errekuntza-autoen ekoizpen "mugatua" baimenduko du 2035etik aurrera.
Europar Batasunak atzera egin du eta konbustio-motorrei betoa kendu die, azkenean: 2035erako konbustio-motorra duten kotxeen salmenta debekatzea eta emisioak % 100 jaistea zen asmoa, baina Bruselak amore eman du, fabrikatzaileen eta uzkur dauden herrialdeen presioaren aurrean. Txinako industriaren lehia eta AEBko muga-zergek eragin zuzena izan dute.
Autogintzaren sektoreak bizi duen egoera ikusita, malgutasunaren alde egin du EBk. Emisioen batez bestekoa %90 murriztuko da eta salmenten %10 CO2a igortzen duten ibilgailuenak izatea baimenduko da. Beraz, kotxe elektrikoek hibrido entxufagarriekin, bioerregaiekin eta altzairu berdea deritzonaz fabrikatutakoekin bizi beharko dute.
Autogintza hiltzeko arriskuan dagoela esan du EBk, eta neurrien malgutze honekin, industriari bultzada eman nahi diote. "Osagai elektrikoak % 100ean fabrikatzeko zailtasuna ikusten dugu 2035etik aurrera", esan du Stephane Sejourne EBko presidenteordeak, arratsaldean eman duen prentsaurrekoan.
Presio egin duten herrialdeen Alemania dago; hango ekonomian pisu handia dute diesel eta gasolina autoek, eta ez dira gai Txinaren aurrean lehiatzeko. Azken asteotan, ia egunero iragarri dituzte kaleratzeak.
Batzordeak atzera egitea erabaki badu ere, orain, Europako Parlamentuan eta estatu kideen artean negoziatu beharko dituzte erabakiak. Alemania eta Italia bezalako herrialdeen baietza ziurtatu dute, baina badira neurriok begi onez hartu ez dituzten kideak ere, tartean, Espainia: betoa 2035ean mantentzearen alde dago azken hori.
2025erako ezarritako emisio betebeharrak ere ez dituzte bete auto-fabrikatzaileek, eta helburu horiek betetzeko epea 2027ra arte luzatzea erabaki du Bruselak.
Bestalde, Europar Batasunak 1.800 milioi euroko inbertsioa iragarri du Europako baterien industria sustatzeko.
