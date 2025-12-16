AUTOMOBIL-INDUSTRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europak atzera egin du 2035ean errekuntza ibilgailuen salmenta debekatzeko asmoan

Auto elektrikoen eskariaren moteltzeak, sektorearen presioak eta Txinaren lehiak eraman dute Europako Batzordea erabakia hartzera: errekuntza-autoen ekoizpen "mugatua" baimenduko du 2035etik aurrera. 

 

(Foto de ARCHIVO) Puntos de recarga de vehículos eléctricos REMITIDA / HANDOUT por AEDIVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/11/2025
Artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak atzera egin du eta konbustio-motorrei betoa kendu die, azkenean: 2035erako konbustio-motorra duten kotxeen salmenta debekatzea eta emisioak % 100 jaistea zen asmoa, baina Bruselak amore eman du, fabrikatzaileen eta uzkur dauden herrialdeen presioaren aurrean. Txinako industriaren lehia eta AEBko muga-zergek eragin zuzena izan dute. 

Autogintzaren sektoreak bizi duen egoera ikusita, malgutasunaren alde egin du EBk. Emisioen batez bestekoa %90 murriztuko da eta salmenten %10 CO2a igortzen duten ibilgailuenak izatea baimenduko da. Beraz, kotxe elektrikoek hibrido entxufagarriekin, bioerregaiekin eta altzairu berdea deritzonaz fabrikatutakoekin bizi beharko dute.

 Autogintza hiltzeko arriskuan dagoela esan du EBk, eta neurrien malgutze honekin, industriari bultzada eman nahi diote. "Osagai elektrikoak % 100ean fabrikatzeko zailtasuna ikusten dugu 2035etik aurrera", esan du Stephane Sejourne EBko presidenteordeak, arratsaldean eman duen prentsaurrekoan. 

Presio egin duten herrialdeen Alemania dago; hango ekonomian pisu handia dute diesel eta gasolina autoek, eta ez dira gai Txinaren aurrean lehiatzeko. Azken asteotan, ia egunero iragarri dituzte kaleratzeak. 

Batzordeak atzera egitea erabaki badu ere, orain, Europako Parlamentuan eta estatu kideen artean negoziatu beharko dituzte erabakiak. Alemania eta Italia bezalako herrialdeen baietza ziurtatu dute, baina badira neurriok begi onez hartu ez dituzten kideak ere, tartean, Espainia: betoa 2035ean mantentzearen alde dago azken hori. 

2025erako ezarritako emisio betebeharrak ere ez dituzte bete auto-fabrikatzaileek, eta helburu horiek betetzeko epea 2027ra arte luzatzea erabaki du Bruselak. 

Bestalde, Europar Batasunak 1.800 milioi euroko inbertsioa iragarri du Europako baterien industria sustatzeko.

 

Eguneko Titularrak Automobilgintza Europa Ingurumena Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute

Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.

Gehiago ikusi