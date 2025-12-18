Tras la compra de Talgo, los miembros del consorcio visitan la fábrica de Rivabellosa
Encabezados por el lehendakari Imanol Pradales y el empresario Jose Antonio Jainaga, los nuevos accionistas han visitado las instalaciones de Talgo en Rivabellosa. Todos coinciden en que la operación ha sido fundamental para consolidar el empleo y la actividad de la empresa y auguran un futuro prometedor a la firma ferroviaria.
Desconvocada la huelga en Petronor tras la renuncia de la empresa a la vía judicial
Los sindicatos han desconvocado la huelga indefinida, de acuerdo con la dirección, tras 83 días de paro, y retomarán las negociaciones del convenio colectivo.
Agricultores de toda Europa toman Bruselas para protestar por la reforma de la PAC y el acuerdo con Mercosur
Desde primera hora, miles de tractores y agricultores han bloqueado el barrio europeo de la ciudad para protestar por las políticas de las instituciones de la Unión. También se han registrado incidentes con la Policía. Piden que se tenga en cuenta al sector agrario europeo, que no se le perjudique.
Confebask prevé que la economía crezca un 2,1% y se creen 10.000 nuevos empleos en Euskadi
Confebask prevé para 2026 en Euskadi un crecimiento del PIB del 2,1%, aunque los riesgos existentes pueden hacer que oscile en una horquilla entre el 1,7% y el 2,6%. Con esta previsión, sería un año similar a 2025 (2,2%) aunque espera un menor dinamismo de la inversión y del empleo, que seguirá alcanzando niveles "récord", pero se reducen de 13.000 a 10.000 los nuevos afiliados previstos.
2026 traerá más controles sobre Bizum, pero solo para profesionales y empresarios
La Agencia Tributaria reforzará a partir de 2026 la información que recibe sobre pagos digitales, incluidas las operaciones con Bizum, aunque la medida se limitará a la actividad económica y no afectará a los intercambios entre particulares.
Los ganaderos se muestran a favor, pero también en contra, de vacunar a todo el ganado porque eso puede tener consecuencias económicas
El Gobierno de Navarra quiere vacunar todas las vacas, toros y terneros, algo a lo que también se ha mostrado favorable el sector. En la CAV, por el contrario, varios ganaderos se han mostrado contrarios a ello por considerar que, en caso de vacunarse, repercutiría en el valor económico de la carne. Sin embargo, de aparecer un solo caso, provocaría el sacrificio de todas las reses de la granja.
Los sindicatos médicos rechazan la última oferta del Ministerio de Sanidad y abandonan la mesa de negociación
Las centrales CESM y ASM acusan al Ministerio de Sanidad de "dinamitar" el diálogo y anuncian nuevas movilizaciones, aún por concretar.
Continúan las protestas agrícolas en Iparralde y toda Francia por la dermatitis bovina y el tratado con Mercosur
Decenas de agricultores han cortado varias autopistas en el Estado francés, entre ellas la A-63, en la muga con Hego Euskal Herria.
ELA, LAB y Steilas piden que se garantice el derecho a trabajar y ofrecer el servicio en euskera en el sector público
Una reivindicación que consideran imprescindible ante lo que califican como una "ofensiva judicial contra el euskera", y que, aseguran, los partidos pueden frenar ahora mientras se debate en el Parlamento Vasco la Ley de Empleo Público.
Navarra pide a la UE autorización para vacunar 120 000 cabezas de vacuno contra la dermatosis nodular
Aierdi ha explicado que en los últimos días se han detectado dos nuevos focos de esta enfermedad en el Estado francés, en Aries y Alto Pirineo, "en una zona próxima a Navarra".