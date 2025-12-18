ZERBAIT EROSTEA
Talgoren erosketaren ondoren, partzuergoko kideek Rivabellosako fabrika bisitatuko dute

18:00 - 20:00
EITB

Imanol Pradales lehendakaria eta Jose Antonio Jainaga enpresaria buru zirela, akziodun berriek Talgo enpresak Rivabellosan dituen instalazioak bisitatu dituzte. Denek uste dute operazioa funtsezkoa izan dela enpresaren jarduera eta enplegua sendotzeko, eta etorkizun oparoa iragartzen diote tren-enpresari.

