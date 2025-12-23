CC. OO. y LAB piden que se depuren responsabilidades por las agresiones sexuales en el Servicio Navarro de Salud
Los sindicatos CC. OO. y LAB han reclamado que se depuren responsabilidades por presuntas agresiones sexuales y comportamientos vejatorios de un médico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
CC. OO. exige la adopción urgente de medidas cautelares, protección a las personas afectadas y una investigación rigurosa, además de aclarar si las instancias superiores conocían los hechos y no actuaron. Valoran la creación de una comisión de investigación y piden la comparecencia pública del consejero de Salud y del gerente de Osasunbidea para explicar las medidas a adoptar y prevenir nuevos casos.
Por su parte, LAB expresa su profunda preocupación por conductas de acoso amparadas en posiciones de poder, muestra su apoyo a las personas denunciantes y advierte de que los hechos no son un caso aislado, sino un problema estructural en una organización con una plantilla mayoritariamente femenina.
