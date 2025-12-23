SEXU-INDARKERIA
CCOOk eta LABek Nafarroako Osasun Zerbitzuan izandako sexu-erasoen inguruan erantzukizunak argitzea eskatu dute

Kautelazko neurriak berehala hartzea, kaltetutako pertsonak babestea eta ikerketa zorrotza egitea eskatzen dute; horrez gain, goragoko instantziek gertakarien berri ba ote zuten argitzea eskatu dute.

Hospital de Navarra Nafarroako Ospitalea
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

CCOO eta LAB sindikatuek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko mediku baten ustezko sexu-eraso eta jarrera iraingarrien erantzukizunak argitzeko eskatu dute.

CCOOk kautelazko neurriak berehala hartzea, kaltetutako pertsonak babestea eta ikerketa zorrotza egitea askatu du, goiko instantziek gertakarien berri bazuten argitzeaz gain. Ikerketa batzorde bat sortzea eskatu dute, eta Osasun sailburuaren eta Osasunbideko kudeatzailearen agerraldi publikoa eskatu dute, hartu beharreko neurriak azaltzeko eta kasu berriak prebenitzeko.

LABek, bere aldetik, bere kezka sakona adierazi du botere-posizioetan babestutako jazarpen-jokabideengatik. Halaber, babesa adierazi die salatzaileei, eta ohartarazi du gertakariak ez direla kasu isolatu bat, egiturazko arazo bat baizik, langile gehienak emakumezkoak dituen erakunde batean.

