Huelga en Metal Group en Legutio y protestas en Abadiño por un ERE con 139 despidos

El comité de empresa de la planta de Metal Group en Legutio ha convocado huelga indefinida a partir del 7 de enero y el de la factoría de Abadiño ha anunciado concentraciones en protesta por el ERE que plantea la destrucción de 139 puestos de trabajo.

En estos dos centros de trabajo trabajan un total de 183 personas que se dedican a la fundición y mecanizado de piezas de automoción. El planteamiento inicial del ERE pasa por cerrar la planta de Lebario (Abadiño), en la que trabajan 48 personas, y reducir la plantilla de Legutio en 91 personas.

CCOO ha informado en una nota de que la empresa "defiende la necesidad del ERE en base a la negociación que están llevando con su principal cliente, que hoy por hoy todavía no se ha cerrado".

La mesa negociadora del ERE -formada por miembros de los comités de ambas plantas (ELA, CCOO y LAB)- ha denunciado que el cambio de dirección de la empresa "solo ha sido de cara a la galería" y que Metal Group "sigue estando en manos de la antigua dirección que (en mayo) llevó a la empresa a situación de concurso de acreedores".

El jueves de la semana pasada, tras la primera reunión del periodo de consultas, hubo una asamblea en la planta de Legutio en la que los trabajadores ratificaron la propuesta de ELA (mayoría en el centro) de hacer una huelga indefinida a partir del 7 de enero.

En el caso de Abadiño, que está sin carga de trabajo desde hace 2 meses, se ha decidido convocar concentraciones para denunciar "la destrucción de empleo y el impago que sufre la plantilla". Serán el mañana 24 a las 12:00 horas en plaza Olakueta de Berriz y el lunes 29 a las 18:00 en el pórtico de Santa María de Durango.

Metal Group es un grupo industrial de origen familiar con sede en Abadiño, dedicado a la fabricación de piezas de hierro para sectores como la automoción, energía eólica, ferroviario, agrícola y maquinaria industrial.