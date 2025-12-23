LAN-GATAZKA
Greba deitu dute Legutioko Metal Groupen, eta protestak egingo dituzte Abadiñon, 139 kaleratze eragingo dituen EEEa salatzeko

Enplegu-erregulazioko espedientean, Lebarioko (Abadiño) lantegia ixtea proposatzen dute, eta bertako 48 langileak kaleratzea. Legutioko lantegiko 91 behargin ere botako dituzte.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Metal Groupek Legution duen lantegiko beharginen batzordeak greba mugagabea deitu du urtarrilaren 7tik aurrera, eta Abadiñokoak elkarretaratzeak iragarri ditu, 139 lanpostu suntsitzea lekarkeen enplegu-erregulazioko espedientea salatzeko.

Bi lantoki horietan 183 pertsonak egiten dute lan guztira, automobilgintzako piezen galdaketan eta mekanizazioan. Enplegu-erregulazioko espedientean, Lebarioko (Abadiño) lantegia ixtea proposatzen dute, bertako 48 langileak kaleratuz, eta Legutioko plantilla 91 pertsonatan murriztu.

CCOOk ohar bidez jakinarazi duenez, enpresak "enplegu-erregulazioko espedientearen beharra defendatzen du, bezero nagusiarekin egiten ari diren negoziazioan oinarrituta, gaur egun oraindik ez baita itxi".

Bi lantegietako batzordeetako kideek (ELA, CCOO eta LAB) osatutako enplegu-erregulazioko espedientearen negoziazio mahaiak salatu duenez, enpresaren zuzendaritza-aldaketa "galeriari begira baino ez da izan", eta Metal Group "maiatzean enpresa hartzekodunen konkurtsora eraman zuen zuzendaritza zaharraren esku dago oraindik".

Joan den asteko ostegunean, kontsulta-aldiko lehen bileraren ondoren, batzarra egin zen Legutioko lantegian, eta langileek berretsi egin zuten ELAk (gehiengoa du lantegian) urtarrilaren 7tik aurrera greba mugagabea egiteko egindako proposamena.

Abadiñoko kasuan, lan-kargarik gabe dago duela 2 hilabetetik, eta kontzentrazioak deitzea erabaki dute "lanpostuak suntsi ez ditzaten". Bihar, Berrizko Olakueta plazan izango dira, 12:00etan, eta astelehenean, Durangoko Santa Maria elizpean, 18:00etan.

Metal Group familia-jatorriko industria-taldea da, Abadiñon du egoitza, eta burdinazko piezak fabrikatzen ditu automobilgintzarako, energia eolikoa sortzeko, trenbideak egiteko, nekazaritzarako eta makineria industrialean saltzeko.

Industria Ekonomia

