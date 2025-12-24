Concluyen las obras de mejora en el enlace de Basauri con la A-8 tras 26 meses de trabajos
El Departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación de Bizkaia ha dado por concluidos los trabajos de mejora realizados en el enlace de Basauri de la A-8, en el entorno del túnel de Malmasín, tras 26 meses de trabajos y una inversión de 5,36 millones de euros.
La intervención se ha centrado en la sustitución de sistemas de contención obsoletos y en la mejora de la señalización en todo el enlace y en el entorno del túnel, con el fin de adaptarlos a los actuales requisitos de seguridad vial. De hecho, ha explicado la Diputación, "las barreras existentes databan de la construcción original del enlace y habían quedado obsoletas".
La implantación de las nuevas barreras ha requerido intervenciones "altamente especializadas", que han incluido demoliciones e hidrodemoliciones mediante robot en los bordes de las estructuras, para permitir su refuerzo y la retirada de los sistemas antiguos antes de instalar los nuevos pretiles y barreras.
Todo ello, han destacado desde Infraestructuras, "se ha ejecutado con metodologías específicas y horarios adaptados para minimizar la afección al tráfico, especialmente en los accesos al túnel de Malmasín".
La complejidad técnica de la actuación ha hecho necesario trabajar en horario nocturno en el entorno del túnel durante más de dos años, con un total de 80 cortes de tubo nocturnos y habilitación de bypass.
El nudo de Basauri comprende 22 estructuras -puentes, pasos inferiores y muros-, equipadas con sistemas de contención antiguos que requerían de "una inmediata sustitución".
Finalmente, se han ejecutado en total 1.196 m2 de hidrodemolición robotizada, se ha instalado un kilómetro de pretiles metálicos, y se han colocado 6 kilómetros de nueva barrera de contención.59.000 VEHÍCULOS DIARIOS Desde la Diputación han explicado que el enlace de Basauri constituye "un nudo especialmente complejo" por su elevada intensidad media diaria, que alcanza los 59.000 vehículos.
De este modo, han apuntado, "cualquier modificación en la señalización o el balizamiento debido a las obras provoca una percepción inmediata por parte de los conductores y puede generar retenciones, que efectivamente se han producido de forma inevitable durante los trabajos".
Con esta actuación, la Diputación Foral de Bizkaia continúa "aplicando una política preventiva en materia de seguridad vial, actuando de manera prioritaria en puntos estratégicos de la red para minimizar riesgos y evitar consecuencias graves en caso de accidente".
Las obras comenzaron en el mes de septiembre de 2023 y se han prolongado durante 26 meses, con una inversión de un total de 5.360.946 euros.
