PENSIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los pensionistas califican como "inaceptable" que las pensiones no lleguen al SMI

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado que la revalorización de las pensiones se deja al azar; "al albur de las decisiones políticas anuales".
PENSIONISTAS PENTSIODUNAK bilbo

Imagen de archivo: EITB.

Euskaraz irakurri: Pentsiodunek "onartezintzat" jo dute pentsioak gutxieneko soldataren parera ez iristea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) considera "inaceptable" que la revalorización de las pensiones esté "al albur de las decisiones políticas anuales" y ha denunciado que la subida publicada en el BOE para aplicarse a partir del 1 de enero "no llega al SMI actual".

En un comunicado, el MPEH ha reclamado que las pensiones "no sean moneda de cambio en las disputas partidistas" y que los incrementos "no solucionan el problema" de las pensiones mínimas. Afirma que “ni siquiera la pensión mínima con cargas familiares llega al SMI actual, mucho menos la individual que es la que reivindicamos se equipare con el SMI que se queda en 897,13 euros en 14 pagas".

Además, han recordado que pese a la aplicación de la Ley 21/2021, que establece que la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año se realizará de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior, "al finalizar este año aún faltará un 1,75 % para restituir la merma acumulada".

"La utilización de las variaciones del IPC para calcular las actualizaciones de las pensiones, ha sido, sin duda, una gran conquista del movimiento de pensionistas", han reconocido. Sin embargo, opinan que "la batalla no está ganada de forma definitiva en el probable caso de tasas de inflación crecientes y por tanto superiores a la revalorización implementada a principio del año".

Por otra parte, han explicado que "sustituir la referencia del SMI por el umbral de la pobreza en la Ley 2/2023 cronifica la brecha de género y la insuficiencia de ingresos para las personas mayores", y han concluido recordando que "168 966 personas pensionistas en Euskadi tienen ingresos inferiores al SMI".

Pensiones 2025 Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X