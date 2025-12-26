Los pensionistas califican como "inaceptable" que las pensiones no lleguen al SMI
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) considera "inaceptable" que la revalorización de las pensiones esté "al albur de las decisiones políticas anuales" y ha denunciado que la subida publicada en el BOE para aplicarse a partir del 1 de enero "no llega al SMI actual".
En un comunicado, el MPEH ha reclamado que las pensiones "no sean moneda de cambio en las disputas partidistas" y que los incrementos "no solucionan el problema" de las pensiones mínimas. Afirma que “ni siquiera la pensión mínima con cargas familiares llega al SMI actual, mucho menos la individual que es la que reivindicamos se equipare con el SMI que se queda en 897,13 euros en 14 pagas".
Además, han recordado que pese a la aplicación de la Ley 21/2021, que establece que la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año se realizará de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior, "al finalizar este año aún faltará un 1,75 % para restituir la merma acumulada".
"La utilización de las variaciones del IPC para calcular las actualizaciones de las pensiones, ha sido, sin duda, una gran conquista del movimiento de pensionistas", han reconocido. Sin embargo, opinan que "la batalla no está ganada de forma definitiva en el probable caso de tasas de inflación crecientes y por tanto superiores a la revalorización implementada a principio del año".
Por otra parte, han explicado que "sustituir la referencia del SMI por el umbral de la pobreza en la Ley 2/2023 cronifica la brecha de género y la insuficiencia de ingresos para las personas mayores", y han concluido recordando que "168 966 personas pensionistas en Euskadi tienen ingresos inferiores al SMI".
Te puede interesar
El comité de Astilleros Balenciaga y Abu Dhabi Ports firman el acuerdo por el que se bajarán los sueldos un 5 %
La plantilla aceptó la semana pasada el acuerdo de compra, que garantiza la continuidad de los astilleros en el puerto gipuzkoano.
El gasto turístico crece en Euskadi un 31,1% en los últimos cinco años y alcanza el 6,8% del PIB
Según Eustat, el gasto turístico en Euskadi ha alcanzado los 6.665 millones de euros en 2024, lo que supone 526 millones más que el año previo. La estadística refleja que el turismo ha reforzado "su papel en la economía vasca".
La pensión media de jubilación en Euskadi es de 1841,80 euros mensuales, la mayor del Estado
Por territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se sitúa en 1873,61 euros, le sigue Álava con 1857,58 euros y Gipuzkoa con 1788,35 euros.
El Gobierno Vasco se muestra favorable a la vacunación de toda la población bovina
Según la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, "teniendo un foco mucho más cercano al de Cataluña, lo lógico es poner en marcha medidas de restricción".
Así abonará el Gobierno vasco a los funcionarios los atrasos de 2025
90 000 personas empleadas públicas aproximadamente recibirán la subida pendiente. Tendrá un impacto presupuestario de 150 millones de euros.
La dermatosis nodular obliga a suspender la presencia de ganado en ferias hasta febrero
La prohibición de exhibir animales afectados por la dermatosis nodular entra en vigor hoy, cuando se publique oficialmente la medida. La feria de Elgoibar será la primera afectada, mañana.
La plantilla de Metal Group se moviliza contra el cierre de la planta de Abadiño
Los trabajadores se ha concentrado en Berriz para denunciar el cierre de la planta de Abadiño, que dejará sin empleo a 48 personas, y el ERE presentado en la fábrica de Legutio, que prevé el despido de 91 de sus 183 trabajadores.
Concluyen las obras de mejora en el enlace de Basauri con la A-8 tras 26 meses de trabajos
El proyecto ha supuesto una inversión de 5,36 millones para adecuar los sistemas de contención y señalización.
El Aeropuerto de Bilbao operará más de 200 vuelos entre Nochebuena y Navidad
En total, a lo largo del periodo navideño la terminal vizcaína acogerá 2.368 vuelos. El pasado viernes, 19 de diciembre, fue la jornada con más operaciones programadas, un total de 137, seguida del lunes 22 de diciembre, con 136 operaciones.