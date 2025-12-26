PENTSIOAK
Pentsiodunek "onartezintzat" jo dute pentsioak gutxieneko soldataren parera ez iristea

Pentsioen balioa "urteko erabaki politikoen menpe" dagoela salatu du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak.

Artxiboko irudia: EITB.

Agentziak | EITB

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak (EHPM) uste du "onartezina" dela pentsioen balioa "urteko erabaki politikoen mende" egotea, eta salatu du BOEn argitaratu den eta urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko den igoera ez dela "egungo gutxieneko soldataren parera iristen".

Ohar batean, pentsioak "eztabaida alderdikoietan trukerako txanpona ez izatea" eskatu du. Adierazi duenez, "familia-kargak dituen gutxieneko pentsioa ere ez da egungo gutxieneko soldataren mailara iristen, are gutxiago indibiduala. Azken hori da parekatzea eskatzen duguna; izan ere, 14 pagatan banatu beharreko 8.97,13 eurotan geldituko da".

Gainera, gogorarazi dute, urte bakoitzaren hasieran pentsioen balioa aurreko ekitaldian erregistratutako batez besteko inflazioaren arabera handituko dela ezartzen duen 21/2021 Legea aplikatu arren, "urte hau amaitzean oraindik % 1,75 faltako da metatutako murrizketa itzultzeko".

"Pentsioen eguneratzeak kalkulatzeko KPIaren aldaketak erabiltzea pentsiodunen mugimenduaren konkista handia izan da, zalantzarik gabe", aitortu dute. Hala ere, "bataila ez dago behin betiko irabazita inflazio-tasa hazkorrak direla-eta".

Bestalde, azaldu dutenez, "2/2023 Legean gutxieneko soldataren erreferentzia pobreziaren atalasearekin ordezkatzeak kronifikatu egiten du genero-arrakala eta adinekoentzako diru-sarrera gutxiegi izatea", eta, amaitzeko, gogorarazi dute "Euskadin 168.966 pentsiodunek gutxieneko soldatatik beherako diru-sarrerak dituztela".

