Pentsiodunek "onartezintzat" jo dute pentsioak gutxieneko soldataren parera ez iristea
Pentsioen balioa "urteko erabaki politikoen menpe" dagoela salatu du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak.
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak (EHPM) uste du "onartezina" dela pentsioen balioa "urteko erabaki politikoen mende" egotea, eta salatu du BOEn argitaratu den eta urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko den igoera ez dela "egungo gutxieneko soldataren parera iristen".
Ohar batean, pentsioak "eztabaida alderdikoietan trukerako txanpona ez izatea" eskatu du. Adierazi duenez, "familia-kargak dituen gutxieneko pentsioa ere ez da egungo gutxieneko soldataren mailara iristen, are gutxiago indibiduala. Azken hori da parekatzea eskatzen duguna; izan ere, 14 pagatan banatu beharreko 8.97,13 eurotan geldituko da".
Gainera, gogorarazi dute, urte bakoitzaren hasieran pentsioen balioa aurreko ekitaldian erregistratutako batez besteko inflazioaren arabera handituko dela ezartzen duen 21/2021 Legea aplikatu arren, "urte hau amaitzean oraindik % 1,75 faltako da metatutako murrizketa itzultzeko".
"Pentsioen eguneratzeak kalkulatzeko KPIaren aldaketak erabiltzea pentsiodunen mugimenduaren konkista handia izan da, zalantzarik gabe", aitortu dute. Hala ere, "bataila ez dago behin betiko irabazita inflazio-tasa hazkorrak direla-eta".
Bestalde, azaldu dutenez, "2/2023 Legean gutxieneko soldataren erreferentzia pobreziaren atalasearekin ordezkatzeak kronifikatu egiten du genero-arrakala eta adinekoentzako diru-sarrera gutxiegi izatea", eta, amaitzeko, gogorarazi dute "Euskadin 168.966 pentsiodunek gutxieneko soldatatik beherako diru-sarrerak dituztela".
Zure interesekoa izan daiteke
Balenciagako lan-batzordeak eta Abu Dhabi Ports taldeak soldatak % 5 jaitsiko dituen akordioa sinatu dute
Langileek joan den astean onartu zuten erosketa akordioa. Ontziolak Gipuzkoako portuan jarraituko duela bermatuko du.
Turismo-gastua % 31,1 hazi da Euskadin azken bost urteetan, eta BPGren % 6,8an dago
Eustaten arabera, Euskadiko turismo-gastua 6.665 milioi eurora iritsi da 2024an, hau da, aurreko urtean baino 526 milioi euro gehiago.
Euskadiko batez besteko erretiro-pentsioa 1841,80 eurokoa da hilean, Estatuko altuena
Lurraldeka, Bizkaian batez besteko erretiro-pentsioa 1.873,61 eurokoa da, Araban 1.857,58 eurokoa eta Gipuzkoan 1.788,35 eurokoa.
Eusko Jaurlaritza behi guztiak txertatzearen alde agertu da
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Amaia Barredok azaldu duenez, "Kataluniakoa baino askoz hurbilago dagoen foku bat dago orain; logikoena murrizketa-neurriak martxan jartzea da".
Honela ordainduko dizkie Jaurlaritzak langile publikoei 2025eko atzerapenak
90.000 langile publiko inguruk jasoko dute igoera, eta 150 milioi euroko aurrekontu-inpaktua izango du.
Otsailera arte, animaliarik gabe azoketan dermatosi nodularragatik
Dermatosi nodularrak eragindako abereak erakusteko debekua indarrean sartu da gaur. Elgoibarko azoka izango da eragina jasango duen lehendabizikoa, bihar.
Abadiñoko lantegiaren itxieraren aurka mobilizatu dira Metal Groupeko langileak
Langileek elkarretaratzea egin dute Berrizen, Abadiñoko lantegiaren itxiera salatzeko, izan ere, 48 pertsona lanik gabe utziko ditu, eta Legutioko lantegian aurkeztutako lan-erregulazioko espediente (LEE) salatzeko, bertako 183 langileetatik 91 kaleratzea aurreikusten baitu.
Amaitu dira Basauri eta A-8a arteko lotunea hobetzeko lanak, 26 hilabeteko lanen ondoren
Proiektuak 5,36 milioiko inbertsioa izan du euste- eta seinaleztapen-sistemak egokitzeko.
Bilboko Aireportuak 200 hegaldi baino gehiago eskainiko ditu gaur eta bihar artean
Guztira, Gabonetan zehar 2.368 hegaldi hartuko ditu Bizkaiko terminalak. Joan den ostiralean, abenduak 19, programatutako operazio gehien izan zituen eguna izan zen, 137 guztira, eta ondoren, abenduaren 22an, astelehena, 136 operaziorekin.