Fallece Alfonso Etxeberria, secretario general de ELA entre 1976 y 1988

Fue el antecesor de José Elorrieta y "clave" para asentar sus bases organizativas, políticas y estratégicas, según el sindicato.
Alfonso Etxeberria, en una imagen de archivo. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Alfonso Etxeberria hil da, ELAko idazkari nagusia 1976 eta 1988 artean
Agencias | EITB

Última actualización

Alfonso Etxeberria, máximo dirigente del sindicato ELA/STV entre los años 1976 y 1988, ha fallecido en las últimas horas, según ha informado la central sindical en un comunicado.

Etxeberria (Azpeitia, 1941) dirigió la central sindical durante doce años, desde su designación tras el III Congreso hasta que fue relevado por José Elorrieta en noviembre de 1988.

ELA ha destacado que su figura está estrechamente vinculada al proceso de reorganización y fortalecimiento del sindicato en una etapa de "gran trascendencia histórica", y ha valorado que su papel fue "clave" para asentar sus bases organizativas, políticas y estratégicas.

"Su compromiso con una visión sindical que integrara el trabajo organizativo, la identidad nacional y la perspectiva social fue decisivo para dotar al sindicato de un marco estructurado y estratégico", ha añadido.

