Alfonso Etxeberria hil da, ELAren idazkari nagusia 1976 eta 1988 bitartean

Jose Elorrietaren aurrekoa "giltzarria" izan zen ELAren oinarri politiko eta estrategikoak finkatzeko, sindikatuaren arabera.

Alfonso Etxeberria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alfonso Etxeberria 1976 eta 1988 bitartean ELA sindikatuaren buruzagi nagusia izan zena hil da, sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Etxeberriak (Azpeitia, 1941) 12 urtez zuzendu zuen sindikatua, III. Kongresuaren ostean izendatu zutenetik 1988ko azaroan Jose Elorrietak ordezkatu zuen arte.

ELAk nabarmendu du haren figura "garrantzi historiko handiko garai batean" sindikatua berrantolatzeko eta indartzeko prozesuarekin estu lotuta dagoela, eta haren egitekoa "giltzarria" izan zela bere oinarri politiko eta estrategikoak finkatzeko.

"Antolaketa lana, nazio nortasuna eta ikuspegi soziala bildu zituen ikuspegi sindikal batekiko konpromisoa erabakigarria izan zen sindikatuari esparru egituratu eta estrategikoa emateko", azpimarratu du sindikatuak.

