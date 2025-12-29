Los descuentos al transporte público urbano e interurbano en Navarra continuarán en 2026
La ciudadana navarra disfrutará también durante 2026 de los descuentos al transporte público urbano e interurbano.
El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad Sostenible, ha decidido complementar con un 20 % el sistema de ayudas directas al transporte público urbano e interurbano durante el año que viene.
La medida se ha aprobado durante el último Consejo de Ministros. Mediante esta decisión, el Ejecutivo foral pretende reducir el precio de los títulos multiviaje (bono y tarjeta monedero) y los abonos de transporte para fomentar el uso del transporte público sostenible y reducir el coste de la movilidad cotidiana.
La directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda, ha valorado la iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la que Navarra se adhiere, y ha asegurado que “las comunidades autónomas deben trabajar con responsabilidad para asegurar a la ciudadanía una movilidad sostenible y luchar contra el cambio climático, como ya hace el Gobierno de Navarra desde el inicio de esta línea de ayudas en septiembre de 2022”.
“Los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de complementar un 20 % de descuento a esta línea de subvenciones. El Ejecutivo foral se suma una vez más con el fin de mejorar la accesibilidad de todas las personas a los servicios de transporte público interurbano y urbano”, ha dicho.
Asimismo, ha destacado que estas políticas “permiten mejorar la cohesión territorial y facilitan el acceso a otros servicios públicos como, por ejemplo, los sanitarios, pues abaratan el transporte a la capital y otros municipios”.
La línea de ayudas
La medida continua la senda de ayudas aprobadas en el Real Decreto-Ley 1/2025 del 28 de enero, manteniendo la gratuidad de los títulos infantiles entre 0-14 años. Asimismo, también aplica un descuento del 50% en abonos y títulos multiviajes para los y las usuarias entre 15 y 30 años, así como un 20% en el resto de abonos y títulos, excluidos los billetes sencillos de ida y vuelta y los títulos turísticos.
Los mayores de 30 años serán beneficiarios de un descuento del 40% sobre la tarifa ordinaria. Las medidas entran en vigor gracias al Real Decreto-ley 17/2025, del 23 de diciembre.
El Gobierno de Navarra también apoyará esta medida en el transporte metropolitano a través de una subvención del 20 % para el servicio del transporte público en la Comarca de Pamplona. Esta medida ha sido acordada con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
