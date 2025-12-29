GARRAIO PUBLIKOA
Nafarroan, 2026an ere beherapenak izango dituzte hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoaren erabiltzaileek

Datorren urtean ere Foru Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak bere horretan mantenduko dituzte Espainiako Gobernuaren garraio publikorako laguntzak.

Artxiboko argazkia. Autobus bat, Iruñean

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako herritarrek hiri barruko eta hiriarteko garraio beherapenak izango dituzte 2026an ere. Lurralde Kohesiorako Departamentuak, Garraio eta Mugikortasun Jasangarriaren Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, datorren urtean hiri barruko eta hiriarteko garraio publikorako laguntzen sistema % 20ko beherapenarekin osatzea erabaki du. Azken Ministro Kontseiluan onartu da neurria.

Erabaki horren bidez, Foru Gobernuak bidaia anitzeko txartelen (bonua eta txanpon-txartela) eta garraio-abonuen prezioa murriztu nahi du, garraio publiko iraunkorraren erabilera sustatzeko eta eguneroko mugikortasunaren kostua murrizteko.

Berta Miranda Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko zuzendari nagusiak ziurtatu du “autonomia-erkidegoek arduraz lan egin behar dutela herritarrek garraio eta mugikortasun zerbitzu jasangarriak bermatuta izan ditzaten eta klima aldaketaren aurka borrokatzeko, Nafarroako Gobernuak 2022ko irailean laguntza lerro hori hasi zuenetik egin duen moduan”.

Era berean, nabarmendu du politika horiek “lurralde kohesioa hobetzea ahalbidetzen dutela eta beste zerbitzu publiko batzuetarako sarbidea errazten dutela, hala nola osasun zerbitzuetara, hiribururako eta beste udalerri batzuetarako garraioa merkatzen baitute”.

Laguntzen lerroa

Neurriak urtarrilaren 28ko 1/2025 Errege Lege Dekretuan onartutako laguntzen bideari jarraitzen dio, eta bere horretan mantentzen du 0-14 urte bitartekoek garraio publikoa doan erabiltzea ahabidetzen duen neurria. Era berean, % 50eko deskontua egingo zaie garraio-abonu eta bidaia anitzeko txarteletan 15 eta 30 urte bitarteko erabiltzaileei, eta % 20ko deskontua gainerakoetan, joan-etorriko txartel sinpleak eta txartel turistikoak salbu.

30 urtetik gorakoek tarifa arruntaren gaineko % 40ko deskontua izango dute. Nafarroako Gobernuak neurri hori babestuko du hiriarteko garraio publikoan ere, Iruñerriko garraio publikoaren zerbitzurako % 20ko dirulaguntzaren bidez. Neurri hori Iruñerriko Mankomunitatearekin adostu da.

Nafarroa Iruñea Garraio publikoa Ekonomia

