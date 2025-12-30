El trabajo doméstico no remunerado equivale casi el 29 % del PIB de la CAV
El valor del trabajo doméstico no remunerado equivale al 28,8 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la CAV, al alcanzar en 2023 los 26 856 millones de euros, según datos elaborados por Eustat.
Según ha destacado el Instituto Vasco de Estadística, este dato pone de relieve la importancia de las actividades realizadas en el hogar, que en su mayoría no se contabilizan en el PIB, pero resultan "esenciales para el bienestar colectivo".
El Instituto Vasco de Estadística ha elaborado la séptima edición de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico de periodicidad quinquenal, cuyo objetivo fundamental es proporcionar una imagen global de las actividades productivas realizadas por los hogares y estimar el valor económico aportado.
En 2023, la distribución por funciones del trabajo doméstico refleja las mismas prioridades que en 2018, aunque con algunas diferencias. La función de Proporcionar alojamiento mantuvo un peso del 29,6 %, igual que hace cinco años.
Sin embargo, otras funciones han ganado relevancia, como la función de proporcionar comida, que aumentó hasta el 43,4 % (tres puntos más que en 2018) y proporcionar ropa y otras actividades, que subió al 8,1 % (medio punto más). Por el contrario, la función de proporcionar cuidados y educación ha descendido hasta el 18,9%, tres puntos y medio menos que en 2018.
Respecto a la distribución por sexo, persiste una brecha de género "significativa", ya que en 2023, el 63,5 % es realizado por las mujeres (67,2% en 2018). A pesar de ello, la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años, respecto a 1993.
El reparto territorial del valor del trabajo doméstico no remunerado se corresponde con el tamaño de la población. Así, Bizkaia concentra el 55,2 % de la producción doméstica de Euskadi, seguida de Gipuzkoa con un 30,3% y Álava con un 14,5 %.
La evolución de los últimos treinta años refleja el carácter contra cíclico de la producción doméstica, de forma que durante periodos de crisis se produce una transferencia de recursos desde la economía de mercado hacia el trabajo doméstico no remunerado, mientras que en fases expansivas se tiende a externalizar parte de estas actividades, ha explicado Eustat.
En 1993, el peso del trabajo doméstico no remunerado en el PIB alcanzó el 45,5 %, mientras que en 2023 supuso el 28,8 %, manteniéndose en niveles similares a los de la edición anterior (27,4 % en 2018).
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.
Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero
Junto al cese de Gonzalo Urquijo, el consejo deberá votar una amplia reorganización del órgano de gobierno y ratificar, entre otros, el nombramiento de José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri como consejeros dominicales.
La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en Hego Euskal Herria
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por la bajada de los carburantes
Los datos definitivos se darán a conocer el 15 de enero.
Entra en vigor la nueva ley vasca que pretende atajar la problemática de la vivienda en Euskadi
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 11 de diciembre una ley con medidas urgentes con el objetivo de movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
El Ministerio de Agricultura insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi, sino solo la de Gipuzkoa
Aunque el Gobierno Vasco pide la vacución para toda la CAV, el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas "colchón" de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.
Los descuentos al transporte público urbano e interurbano en Navarra continuarán en 2026
El Gobierno foral y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona volverán a complementar las ayudas al transporte público del Gobierno de España.