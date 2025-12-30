EUSTATEN DATUAK

Ordaindu gabeko etxeko lana EAEko BPGaren ia % 29 da

Batez ere emakumezkoek jarduten dute behar horretan, baina azken hogeita hamar urtean gizonezkoen inplikazioa % 15,8 puntu igo da.

EITB

Azken eguneratzea

Ordaindu gabeko etxeko lanen balioa EAEko Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 28,8 da. 2023an 26.856 milioi eurora iritsi zen, Eustatek emandako azken datuen arabera.

Euskal Estatistika Erakundeak nabarmendu duenez, datuok etxean egindako jardueren garrantzia azpimarratzen dute, gehienak ez baitira BPGaren baitan zenbatzen, baina "funtsezkoak dira ongizate kolektiborako".

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak Etxeko Lanaren Kontu Satelitearen zazpigarren edizioa egin du. Helburu nagusia da etxeetan egindako ekoizpen-jardueren irudi globala ematea eta haren balio ekonomikoa kalkulatzea.

2023ko datuen banaketak ez zuen alde handirik izan 2018koarekin konparatuta, baina batzuk izan zituen. Ostatua emateko lanari dagokionez, duela bost urteko datu berak izan ziren (% 29,6).  

Hala ere, nabarmendu behar da gero eta garrantzi handiagoa dutela janaria ematearekin loturiko lanek, % 43,4ra igo baita (2018an baino hiru puntu gehiago), bai eta arroparekin loturikoek ere. Sektore hori % 8,1era igo da (puntu erdi gehiago). Aldiz, zaintza eta hezkuntzari loturiko lanak behera egin du eta % 18,9ra jaitsi da, 2018an baino hiru puntu eta erdi gutxiago.

Sexuaren araberako banaketari dagokionez, genero arrakala "nabarmen handia" dago oraindik, 2023an, % 63,5 emakumeek egin baitzituzten lan horiek (% 67,2, 2018an). Hala eta guztiz ere, gizonen inplikazioa gora doa pixkanaka, eta azken hogeita hamar urtean 15,8 puntu hazi da.

Lurraldeka, Bizkaian dago kopururik handiena, % 55,2, hain zuzen ere; Gipuzkoan, % 30,3, eta Araban, % 14,5.

Azken hogeita hamar urteetako bilakaerak agerian uzten du etxeko ekoizpena kontraziklikoa dela; izan ere, krisi-garaietan gora egiten du, baliabideak merkatu-ekonomiatik ordaindu gabeko etxeko ekonomiara transferitzen baita, eta murriztu egiten da oparoaldietan, Eustatek azaldu duenez.

1993an, ordaindu gabeko etxeko lanen pisua % 45,5era iritsi zen, eta 2023an, berriz, % 28,8ra, eta aurreko edizioaren antzeko mailetan mantendu da, hortaz (% 27,4 2018an).

