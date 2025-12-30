La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en Hego Euskal Herria
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
La edad de jubilación volverá a cambiar en 2026 para continuar con el plan que culminará en 2027 y establecerá la edad de jubilación en los 67 años para aquellos trabajadores que no alcancen los 38 años mínimos de cotización exigidos por ley.
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
En cuanto a las personas trabajadoras que sí han cotizado 38 años y tres meses o más, podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social. Por tanto, el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años también variará en 2026, que será de 38 años y 3 meses, en lugar de los 38 años exactos exigidos en 2025.
En 2027 cambiarán las condiciones para acceder a la pensión de jubilación en función del periodo cotizado. En 2027, para jubilarse con 65 años será imprescindible cotizar a la Seguridad Social, al menos, 38 años y seis meses. Aquellos que no cumplan con este requisito, deberán esperar a los 67 años.
Jubilación parcial en 2026
En cuanto a la jubilación parcial, que combina jubilación con un contrato de trabajo a tiempo parcial, en el caso de que los trabajadores quieran acceder a esta modalidad sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación.
Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde el 1 de enero de 2026 de 63 años y 10 meses si se tienen cotizados menos de 38 años y 3 meses, o de 62 años en el caso de que se tengan 33 años cotizados.
Jubilación anticipada en 2026
La Seguridad Social permite jubilarse anticipadamente a los trabajadores de forma voluntaria hasta un máximo de 24 meses antes de la edad legal ordinaria. Si la jubilación anticipada es involuntaria, es posible jubilarse hasta un máximo de 48 meses antes de la edad de jubilación ordinaria.
Será de 64 años y 10 meses (24 meses antes de la edad legal), siempre que haya cotizado al menos 35 años. Está la opción de poder prejubilarse a los 63 para los que hayan cotizado 38 años y tres meses.
Si la jubilación proviene de un despido se puede adelantar el retiro hasta cuatro años, por lo que en 2026 podrán hacerlo a los 62 años y diez meses, siempre que se haya trabajado un mínimo de 33 años, o a los 61 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y tres meses.
En el caso de la jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores sobre la cuantía de la pensión, que dependen del número de meses de adelanto de la edad de retiro y del periodo de cotización acumulado.
Te puede interesar
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.
Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero
Junto al cese de Gonzalo Urquijo, el consejo deberá votar una amplia reorganización del órgano de gobierno y ratificar, entre otros, el nombramiento de José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri como consejeros dominicales.
El trabajo doméstico no remunerado equivale casi el 29 % del PIB de la CAV
En relación a la distribución por sexo, es fundamentalmente femenino, aunque la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años.
La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por la bajada de los carburantes
Los datos definitivos se darán a conocer el 15 de enero.
Entra en vigor la nueva ley vasca que pretende atajar la problemática de la vivienda en Euskadi
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 11 de diciembre una ley con medidas urgentes con el objetivo de movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
El Ministerio de Agricultura insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi, sino solo la de Gipuzkoa
Aunque el Gobierno Vasco pide la vacución para toda la CAV, el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas "colchón" de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.
Los descuentos al transporte público urbano e interurbano en Navarra continuarán en 2026
El Gobierno foral y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona volverán a complementar las ayudas al transporte público del Gobierno de España.