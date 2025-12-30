Erretiroa hartzeko adina 66 urte eta 10 hilera igoko da 2026an Hego Euskal Herrian
2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, pentsioaren % 100arekin erretiroa hartu ahal izateko, 38 urte eta hiru hilabete baino gutxiago kotizatu duten langileek 66 urte eta 10 hilabeteko adinean hartu ahal izango dute erretiroa. Hau da, 2025ean baino bi hilabete geroago.
Erretiroa hartzeko adina aldatu egingo da 2026an ere. Urtero-urtero atzeratzen da, 2027an erretiro adina 67 urte izan dadin, legeak eskatzen duen gutxieneko 38 urte kotizatzera iristen ez diren langileentzat.
Hala, 2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, pentsioaren % 100arekin erretiroa hartu ahal izateko, 38 urte eta hiru hilabete baino gutxiago kotizatu dutenek 66 urte eta 10 hilabeteko adinean hartu ahal izango dute erretiroa. Hau da, 2025ean baino bi hilabete geroago, gaur-gaurkoz horretarako adina 66 urte eta 8 hilabete baita.
38 urte eta hiru hilabete edo gehiago kotizatu duten langileek, berriz, 65 urterekin hartu ahal izango dute erretiroa, betiere egiaztatzen badute Gizarte Segurantzan kotizatu dituztela 38 urte eta 3 hilabete horiek. Beraz, erretiroa 65 urterekin hartu ahal izateko kotizazio denbora ere aldatu egingo da 2026an, 38 urte eta 3 hilabetekoa izango baita, 2025ean eskatzen zena baino 3 hilabete gehiago.
Pentsioen erreformaren arabera, 2027an pentsioa jasotzeko baldintzak aldatuko egingo dira, eta 65 urterekin erretiroa hartzeko, ezinbestekoa izango da Gizarte Segurantzan gutxienez 38 urte eta sei hilabete kotizatzea. Baldintza hori betetzen ez dutenek 67 urtera arte itxaron beharko dute.
Erretiro partziala 2026an
Erretiroa eta lanaldi partzialeko lan-kontratua konbinatzen dituen erretiro partzialari dagokionez, langileek modalitate hori baliatu nahi badute enpresak txanda-kontraturik egin gabe, erretiroa hartzeko gutxieneko adina kasuan kasu aplikatu beharreko ohiko erretiro-adina izango da.
Erretiro partziala hartzeko gutxieneko adina 2026ko urtarrilaren 1etik 63 urte eta 10 hilabete izango da, 38 urte eta 3 hilabete baino gutxiago kotizatuta badaude, edo 62 urte, 33 urte kotizatuta badaude.
Erretiro aurreratua 2026an
Gizarte Segurantzak aukera ematen die langileei borondatezko erretiro aurreratua hartzeko, legezko adin arrunta baino 24 hilabete lehenago gehienez ere. Erretiro aurreratua borondatezkoa ez bada, gehienez ere ohiko erretiro-adina baino 48 hilabete lehenago hartu ahal izango da erretiroa.
64 urte eta 10 hilabetekoa izango da (legezko adina baino 24 hilabete lehenago), betiere gutxienez 35 urtez kotizatu badira. Aurrez erretiratzeko aukera dago 38 urte eta hiru hilabete kotizatu dituztenentzat, 63 urterekin.
Erretiroa kaleratze baten ondorioz baldin bada, erretiroa lau urtera arte aurreratu daiteke, eta, beraz, 2026an 62 urte eta hamar hilabeterekin hartu daiteke, gutxienez 33 urte lan egin badira, edo 61 urterekin, gutxienez 38 urte eta hiru hilabete kotizatu dutenek.
