Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero
Junto al cese de Gonzalo Urquijo, el consejo deberá votar una amplia reorganización del órgano de gobierno y ratificar, entre otros, el nombramiento de José Antonio Jainaga y María Teresa Echarri como consejeros dominicales.
Talgo ha convocado para el 3 de febrero una junta extraordinaria de accionistas en la que someterá a votación la dimisión o, en su caso, el cese de su consejero delegado, Gonzalo Urquijo, junto con una amplia reorganización del órgano de gobierno del fabricante ferroviario.
Según la convocatoria remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el orden del día también incluye la ratificación del nombramiento de José Antonio Jainaga Gómez y María Teresa Echarri López como consejeros dominicales, tal y como acordó el Consejo de Administración el 17 de diciembre. Ambos se incorporan como representantes de Sidenor, líder del consorcio que se ha hecho con cerca del 30 % de Talgo.
La junta también deberá pronunciarse sobre el nombramiento de Juan Antonio Sánchez Corchero como consejero dominical, en representación de la SEPI, así como sobre la designación de Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga como consejeros externos independientes.
Tras el cierre de la operación de compra, quedaba pendiente formar el nuevo consejo de administración y la salida del actual presidente, Carlos de Palacio Oriol, y del consejero delegado, Gonzalo Urquijo.
Tolosa y Lezo son declaradas zonas tensionadas de vivienda
Esta declaración de zona tensionada permite desplegar distintas medidas para favorecer el acceso a la vivienda. La más destacada es la posibilidad topar los alquileres conforme a la horquilla de precios fijado por el Ministerio de Vivienda según un índice de referencia adaptado a cada zona. Aún así, la clasificación no entrará en vigor de forma oficial hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El Gobierno Vasco confía en cerrar entre hoy y mañana el acuerdo de adquisición de Ayesa
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, confirma que Vital está analizando su posible participación en la operación, sin que todavía haya tomado una decisión. "Estamos en horas claves de la negociación", ha remarcado.
El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto para la línea 10 del metro de Nápoles por 630 millones
Se trata de su primer proyecto de conducción automática de metros.
El trabajo doméstico no remunerado equivale casi el 29 % del PIB de la CAV
En relación a la distribución por sexo, es fundamentalmente femenino, aunque la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años.
La edad de jubilación sube a 66 años y 10 meses en Hego Euskal Herria
A partir del 1 de enero de 2026, para poder jubilarse con el 100 % de la pensión, aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses podrán acceder a la jubilación a la edad de 66 años y 10 meses. Es decir, dos meses más que en 2025, cuando está situada en 66 años y 8 meses.
La inflación se modera una décima en diciembre, hasta el 2,9 %, por la bajada de los carburantes
Los datos definitivos se darán a conocer el 15 de enero.
Entra en vigor la nueva ley vasca que pretende atajar la problemática de la vivienda en Euskadi
El Parlamento Vasco aprobó el pasado 11 de diciembre una ley con medidas urgentes con el objetivo de movilizar suelos para la promoción de viviendas, aligerar los procedimientos y poner coto a los pisos turísticos.
El Ministerio de Agricultura insiste en no vacunar a toda la cabaña bovina de Euskadi, sino solo la de Gipuzkoa
Aunque el Gobierno Vasco pide la vacución para toda la CAV, el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas "colchón" de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.
Los descuentos al transporte público urbano e interurbano en Navarra continuarán en 2026
El Gobierno foral y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona volverán a complementar las ayudas al transporte público del Gobierno de España.