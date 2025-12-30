Talgo someterá a votación el cese de su CEO en una junta extraordinaria el 3 de febrero

Talgo ha convocado para el 3 de febrero una junta extraordinaria de accionistas en la que someterá a votación la dimisión o, en su caso, el cese de su consejero delegado, Gonzalo Urquijo, junto con una amplia reorganización del órgano de gobierno del fabricante ferroviario.

Según la convocatoria remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el orden del día también incluye la ratificación del nombramiento de José Antonio Jainaga Gómez y María Teresa Echarri López como consejeros dominicales, tal y como acordó el Consejo de Administración el 17 de diciembre. Ambos se incorporan como representantes de Sidenor, líder del consorcio que se ha hecho con cerca del 30 % de Talgo.

La junta también deberá pronunciarse sobre el nombramiento de Juan Antonio Sánchez Corchero como consejero dominical, en representación de la SEPI, así como sobre la designación de Ricardo Chocarro Melgosa y Aránzazu Estefanía Larrañaga como consejeros externos independientes.

Tras el cierre de la operación de compra, quedaba pendiente formar el nuevo consejo de administración y la salida del actual presidente, Carlos de Palacio Oriol, y del consejero delegado, Gonzalo Urquijo.