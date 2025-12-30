Talgok otsailaren 3an bozkatuko du bere CEOaren kargu-uztea, ezohiko batzar batean
Gonzalo Urquijoren dimisio edo kargugabetzearekin batera, kontseiluak gobernu organoaren berrantolaketa zabala bozkatu beharko du, eta, besteak beste, Jose Antonio Jainaga eta Maria Teresa Echarri kontseilari izendatzea berretsiko du.
Talgok akziodunen ezohiko batzarra deitu du otsailaren 3rako, Gonzalo Urquijo kontseilari delegatuaren dimisioa edo, hala badagokio, kargugabetzea bozkatzeko, trenbide-fabrikatzailearen gobernu-organoaren berrantolaketa zabalarekin batera.
Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeari (CNMV) astearte honetan bidalitako deialdiaren arabera, gai-zerrendan Jose Antonio Jainaga Gomez eta Maria Teresa Echarri Lopez kontseilukide izendatzea ere jasotzen da, Administrazio Kontseiluak abenduaren 17an erabakitakoaren haritik. Biak Sidenor partzuergoaren ordezkari gisa sartu dira, Talgoren % 30 inguru eskuratu duen partzuergoaren buru direlarik.
Horrez gain, Juan Antonio Sanchez Corchero Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen izenean eta Ricardo Chocarro Melgosa eta Aranzazu Estefania Larrañaga kanpoko kontseilari independente izendatzea ere eztabaidatuko dute.
Erosketa-eragiketa itxi ondoren, administrazio-kontseilu berria osatzea falta zen, eta Carlos de Palacio Oriol egungo presidentea eta Gonzalo Urquijo kontseilari delegatua organutik ateratzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Tolosa eta Lezo etxebizitza-eremu tentsionatu izendatu dituzte
Eremu tentsionatu izendapenak etxebizitza eskuratzen laguntzeko hainbat neurri zabaltzeko aukera ematen du. Azpimarragarriena alokairuak Etxebizitza Ministerioak eremu bakoitzera egokitutako erreferentzia-indize baten arabera ezarritako prezio-tartearen arabera prezioei topea jartzeko aukera da. Hala ere, sailkapena ez da ofizialki indarrean sartuko Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu arte.
Ayesa erosteko akordioa gaur eta bihar artean ixtea espero du Eusko Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak baieztatu duenez, Vital operazioan parte hartzeko aukera aztertzen ari da, baina oraindik ez du erabakirik hartu. "Ordu erabakigarriak" direla azpimarratu du.
CAF buru duen partzuergoak Napoliko metroaren 10. linearako proiektuaren esleipena lortu du, 630 milioiren truke
Metroak gidatzeko sistema automatikoa duen bere lehen proiektua da.
Ordaindu gabeko etxeko lana EAEko BPGaren ia % 29 da
Batez ere emakumezkoek jarduten dute behar horretan, baina azken hogeita hamar urtean gizonezkoen inplikazioa % 15,8 puntu igo da.
Erretiroa hartzeko adina 66 urte eta 10 hilera igoko da 2026an Hego Euskal Herrian
2026ko urtarrilaren 1etik aurrera, pentsioaren % 100arekin erretiroa hartu ahal izateko, 38 urte eta hiru hilabete baino gutxiago kotizatu duten langileek 66 urte eta 10 hilabeteko adinean hartu ahal izango dute erretiroa. Hau da, 2025ean baino bi hilabete geroago.
Inflazioa hamarren bat moteldu da abenduan, % 2,9ra arte, erregaien jaitsieragatik
Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.
Indarrean da etxebizitzaren arazoari irtenbideak eman asmo dizkion euskal legedi berria
Joan den abenduaren 11n, Eusko Legebiltzarrak premiazko neurriak jasotzen zituen lege-sorta bat onartu zuen, etxebizitzak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.
Nekazaritza Ministerioak ez du beharrezko ikusten EAEko behi-azienda osoa txertatzea, Gipuzkoakoa bakarrik baizik
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak dermatosia nodularraren kontrako txertaketa EAE osorako eskatu duen arren, Espainiako Ministerioak uste du nahikoa dela Gipuzkoako eta Gipuzkoarekin muga egiten duten Arabako eta Bizkaiko bi gune txikitan bakarrik egitea.
Nafarroan, 2026an ere beherapenak izango dituzte hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoaren erabiltzaileek
Datorren urtean ere Foru Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak bere horretan mantenduko dituzte Espainiako Gobernuaren garraio publikorako laguntzak.