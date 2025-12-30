TALGO
Talgok otsailaren 3an bozkatuko du bere CEOaren kargu-uztea, ezohiko batzar batean

Gonzalo Urquijoren dimisio edo kargugabetzearekin batera, kontseiluak gobernu organoaren berrantolaketa zabala bozkatu beharko du, eta, besteak beste, Jose Antonio Jainaga eta Maria Teresa Echarri kontseilari izendatzea berretsiko du. 

Talgo EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Talgok akziodunen ezohiko batzarra deitu du otsailaren 3rako, Gonzalo Urquijo kontseilari delegatuaren dimisioa edo, hala badagokio, kargugabetzea bozkatzeko, trenbide-fabrikatzailearen gobernu-organoaren berrantolaketa zabalarekin batera.

Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeari (CNMV) astearte honetan bidalitako deialdiaren arabera, gai-zerrendan Jose Antonio Jainaga Gomez eta Maria Teresa Echarri Lopez kontseilukide izendatzea ere jasotzen da, Administrazio Kontseiluak abenduaren 17an erabakitakoaren haritik. Biak Sidenor partzuergoaren ordezkari gisa sartu dira, Talgoren % 30 inguru eskuratu duen partzuergoaren buru direlarik.

Horrez gain, Juan Antonio Sanchez Corchero Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen izenean eta Ricardo Chocarro Melgosa eta Aranzazu Estefania Larrañaga kanpoko kontseilari independente izendatzea ere eztabaidatuko dute. 

Erosketa-eragiketa itxi ondoren, administrazio-kontseilu berria osatzea falta zen, eta Carlos de Palacio Oriol egungo presidentea eta Gonzalo Urquijo kontseilari delegatua organutik ateratzea. 

