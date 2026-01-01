Unión Europea
40 años desde que España y Portugal se integraron en la CEE

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 40 urte Espainia eta Portugal EEEn sartu zirenetik
author image

EITB

Última actualización

Hoy hace 40 años, el 1 de enero de 1986, España y Portugal ingresaron en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. ¿Qué supuso ese cambio en Euskadi? ¿Cómo se vivió el proceso?

Unión Europea España Portugal Hoy Comunidad Autonóma Vasca Economía

