40 años desde que España y Portugal se integraron en la CEE

Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.