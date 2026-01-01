40 años desde que España y Portugal se integraron en la CEE
Hoy hace 40 años, el 1 de enero de 1986, España y Portugal ingresaron en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. ¿Qué supuso ese cambio en Euskadi? ¿Cómo se vivió el proceso?
Qué sube y qué baja este 2026: Guía de precios del nuevo año
El arranque de año trae consigo una actualización de los precios de productos y servicios. Algunos, como el de la energía, el transporte o los impuestos municipales, son previsibles. Reunimos los precios que sí o sí deberán afrontar las familias vascas.
El consorcio vasco cierra la compra de Ayesa Digital por 480 millones de euros
La operación supone "la vuelta a Euskadi del centro decisión de la antigua Ibermática". El cierre de la transacción está previsto en los próximos meses, una vez obtenida la aprobación por parte de las autoridades competentes
ELA contabiliza 57 muertes laborales en Hego Euskal Herria en 2025, 35 de ellas en Navarra
Por su parte, LAB eleva la cifra a 74 fallecidos, incluyendo a los trabajadores vascos muertos fuera del territorio. En todo caso, las muertes relacionadas con el trabajo sufren, un año más, un nuevo repunte.
El servicio de ambulancias medicalizadas de Elgoibar y Tolosa será íntegramente público el 7 de enero
Los trabajadores de Ambulancias Gipuzkoa podrán optar entonces por ser subrogados en el sistema público de Salud en las mismas condiciones de su personal "ocupando las plazas correspondientes hasta la cobertura reglamentaria mediante OPE" o por continuar en la empresa en otro destino.
Últimas horas para cerrar la compra de Ayesa
Hoy vence el plazo fijado para sellar la adquisición de la antigua Ibermática, una operación que el Gobierno Vasco y los socios financieros implicados confían en culminar tras horas decisivas de negociación.
Muere un trabajador en un accidente laboral no traumático en Llodio
LAB advierte que estos fallecimientos se producen en condiciones de presión, estrés y largas jornadas, y reclama políticas que garanticen los derechos laborales.
San Sebastián aprueba su presupuesto municipal de 2026, que entrará en vigor este jueves
Las cuentas ponen el foco en la vivienda, el desarrollo económico, la seguridad, la limpieza, el mantenimiento urbano, el transporte público y la relación con el tejido asociativo.
ELA critica que se publifique el servicio de ambulancias sin subrogar la plantilla
Según ELA, la delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa ha decidido poner fin al contrato vigente y asumir directamente, a partir del 7 de enero, la gestión de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar. Un servicio que emplea actualmente a 45 profesionales, entre personal médico, de enfermería y técnicos en transporte sanitario, "cuya continuidad laboral está hoy seriamente amenazada", según han denunciado.