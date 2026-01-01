Europar Batasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

40 urte Espainia eta Portugal EEEn sartu zirenetik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur 40 urte, 1986ko urtarrilaren 1ean, Espainia eta Portugal Europako Ekonomia Erkidegoan sartu ziren, gaur egungo Europar Batasunean. Zer ekarri zuen aldaketa horrek Euskadin? Nola bizi izan zen prozesua?

Europar Batasuna Espainia Portugal Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X