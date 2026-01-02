El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, se situó en diciembre en el 2,267 %, con lo que repunta por quinto mes consecutivo, aunque tomando como referencia los últimos doce meses desciende 0,17 puntos.
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.
Para una hipoteca media de unos 150 000 euros, a 25 años, con interés del 1 % sobre el euríbor, el ahorro será de unos 150 euros al año. Así, en el caso de 300 000 euros, el ahorro podría ser de 25 euros mensuales, o de unos 300 euros al año.
Sin embargo, aquellas hipotecas que se revisen semestralmente, que son menos frecuentes, volverán a incrementar sus cuotas por tercer mes consecutivo, dado que en junio la tasa media era más baja que ahora, del 2,081 %.
Los analistas prevén que el euríbor tienda a estabilizarse en 2026 entre el 2,25 % y el 2,50 %, y que se mantenga en los niveles actuales durante los primeros meses del año, lo que provocaría subidas en las hipotecas variables con revisión anual de cara a la próxima primavera.
