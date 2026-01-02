Euriborra % 2,267ra igo da abenduan, baina jaitsi egin da urteko bilakaeran, Espainiako Bankuaren arabera
Martxotik izan duen tasarik altuena lortu du urte amaieran. Hala ere, urteko beherakadari esker, urtero berrikusten diren hipoteka aldakorren kuotak merkatuko dira, nahiz eta aurreko hilabeteetan baino apalago.
Urtebeterako euriborra, hipoteka aldakorrak kalkulatzeko Espainian gehien erabiltzen den adierazlea, % 2,267koa izan da 2025eko abenduan, eta bosgarren hilabetez jarraian gora egin du. Dena dela, azken hamabi hilabeteak oinarri hartuta 0,17 puntu jaitsi da.
Abenduan, euriborrak martxotik izan duen tasarik altuena izan du. Hala ere, urteko beherakadak urtero berrikusten diren hipoteka aldakorren kuotak merkatuko ditu, nahiz eta aurreko hilabeteetan baino modu apalagoan izan.
Batez besteko hipoteka 150.000 euro ingurukoa bada, 25 urterako, eta euriborraren gaineko % 1eko interesa badu, urtean 150 euro inguru aurreztuko dira. Hala, 300.000 euroko hipoteka izanez gero, hilean 25 euro aurreztuko dira, eta urtean 300 euro inguru.
Hala ere, sei hilean behin berrikusten diren hipotekek, maiztasun txikiagokoak badira ere, hirugarren hilabetez jarraian kuotak garestituko dituzte, ekainean batez besteko tasa orain baino baxuagoa baitzen, % 2,081ekoa.
Adituen aurreikuspenen arabera, 2026an euriborra % 2,25 eta % 2,50 artean egonkortuko da, eta urteko lehen hilabeteetan egungo mailetan mantenduko da. Ondorioz, hurrengo udaberrira begira urtero berrikusiko diren hipoteka aldakorren kuotak nabarmen garestituko dira.
