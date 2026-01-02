Guggenheim Bilbao cierra 2025 con más de 1,3 millones de visitantes

El Museo Guggenheim Bilbao ha cerrado 2025 con un total de 1.305.003 visitantes, lo que supone 3.660 más que en 2024, cerca de un 0,3 % de incremento, según el balance difundido este viernes por el centro.

El 90 % de los visitantes procedió de fuera del País Vasco: Estado español (21 %) Francia (15 %), Alemania (9 %), Gran Bretaña (9 %), Estados Unidos (6 %) e Italia (5 %) como principales países de origen. El restante 10 % han sido visitantes de la Euskadi.

El balance refleja un “muy positivo” resultado que confirma el buen arranque de la nueva etapa del museo bajo la dirección general de Miren Arzalluz. Los meses de mayo, junio y julio marcaron los mejores registros históricos, mientras que el verano se situó como el segundo más exitoso, solo por detrás de 2023.

En cuanto a exposiciones, la muestra in situ: Refik Anadol fue la más visitada del año, con 891 460 asistentes entre marzo y octubre. Los programas educativos del museo contaron con la participación de 81 220 personas, mientras que la comunidad online sumó 426 143 miembros al cierre del año, incluyendo 24 393 Amigos del Museo, cifra récord desde la apertura del centro.

El impacto económico del Guggenheim Bilbao también sigue siendo significativo: el museo alcanzó un nivel de autofinanciación del 78 %, aportó 676,7 millones de euros al PIB y generó una demanda total vinculada a su actividad de 782,3 millones en Euskadi.