Guggenheim Bilbaok 1,3 milioi bisitari baino gehiagorekin itxi du 2025a

Museoak 3.660 bisitari gehiago izan ditu, 2024ko datuekin alderatuta, eta bertaratutakoen % 90 atzerritik etorritakoak izan dira.

MUCHISIMO CALOR HOY EN BILBAO FRENTE AL MUSEO GUGGENHEIM DESDE LA MARGEN DERECHA DE LA RIA BILBAINA
Guggenheim Bilbao Museoa. Artxiboko argazkia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guggenheim Bilbao Museoak 1.305.003 bisitari izan ditu 2025ean; hau da, 2024an baino 3.660 gehiago, % 0,3 inguru gehiago.

Bisitarien % 90 Euskal Herritik kanpokoak izan dira. Honako hauek izan dira bisitari nagusiak: estatu espainiarrekoak ( % 21), frantziarrak ( % 15), alemaniarrak ( % 9), britainiarrak ( % 9), estatubatuarrak ( % 6) eta italiarrak ( % 5).

Datuek emaitza "oso positiboak" islatu ditu, urteroko igoera kontuan hartuta. Beraz, Miren Arzalluzen gidaritzapean, museoaren aro berria ondo hasi dela berresten dute datuek. Gainera, erregistro historikoak izan zituen maiatza, ekaina eta uztaila bitartean; uda, berriz, bigarren arrakastatsuena izan zen, 2023aren atzetik.

Erakusketei dagokienez, in situ: Refik Anadol erakusketa izan zen urteko bisitatuena, martxoa eta urria bitartean 891.460 pertsona bertaratu baitziren. Museoaren hezkuntza-programetan 81.220 pertsonak hartu zuten parte, eta online komunitateak, berriz, 426.143 kide izan zituen urtearen amaieran, 24.393 Museoaren Lagunak barne.

Guggenheim Bilbaoren eragin ekonomikoak ere jarraitzen du adierazgarria izaten: museoak % 78ko autofinantzaketa-maila lortu zuen, 676,7 milioi euroko ekarpena egin zion BPGari eta bere jarduerari lotutako 782,3 milioiko eskaria sortu zuen EAEn.

