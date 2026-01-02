Guggenheim Bilbaok 1,3 milioi bisitari baino gehiagorekin itxi du 2025a
Museoak 3.660 bisitari gehiago izan ditu, 2024ko datuekin alderatuta, eta bertaratutakoen % 90 atzerritik etorritakoak izan dira.
Guggenheim Bilbao Museoak 1.305.003 bisitari izan ditu 2025ean; hau da, 2024an baino 3.660 gehiago, % 0,3 inguru gehiago.
Bisitarien % 90 Euskal Herritik kanpokoak izan dira. Honako hauek izan dira bisitari nagusiak: estatu espainiarrekoak ( % 21), frantziarrak ( % 15), alemaniarrak ( % 9), britainiarrak ( % 9), estatubatuarrak ( % 6) eta italiarrak ( % 5).
Datuek emaitza "oso positiboak" islatu ditu, urteroko igoera kontuan hartuta. Beraz, Miren Arzalluzen gidaritzapean, museoaren aro berria ondo hasi dela berresten dute datuek. Gainera, erregistro historikoak izan zituen maiatza, ekaina eta uztaila bitartean; uda, berriz, bigarren arrakastatsuena izan zen, 2023aren atzetik.
Erakusketei dagokienez, in situ: Refik Anadol erakusketa izan zen urteko bisitatuena, martxoa eta urria bitartean 891.460 pertsona bertaratu baitziren. Museoaren hezkuntza-programetan 81.220 pertsonak hartu zuten parte, eta online komunitateak, berriz, 426.143 kide izan zituen urtearen amaieran, 24.393 Museoaren Lagunak barne.
Guggenheim Bilbaoren eragin ekonomikoak ere jarraitzen du adierazgarria izaten: museoak % 78ko autofinantzaketa-maila lortu zuen, 676,7 milioi euroko ekarpena egin zion BPGari eta bere jarduerari lotutako 782,3 milioiko eskaria sortu zuen EAEn.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak 928.000 euro bideratuko ditu Euskadiko mahastiak modernizatzeko
Dirulaguntzak 105 hektarea baino gehiago berregituratzen eta birmoldatzen lagunduko du, "mahastizaintza- eta ardogintza-sektorearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzeko".
Alokairuko etxebizitzen prezioa % 3,8 igo da Euskadin 2025ean, eta % 5,6 Nafarroan
Azken urtean, alokairuko etxebizitzen hileko errentek gora egin dute Hego Euskal Herria osoan. Nafarroa igo dira gehien (% 5,6), ondoren Bizkaia (% 4,5), Araba (% 4) eta, azkenik, Gipuzkoa (% 1,9). Batez besteko prezioaren koadroan, zerrendak bueltaerdi ematen du eta eta Gipuzkoa dago prezio-gailurrean (16,4 euro/m2); ondoren, Bizkaia (14,7 euro/m2), Araba (12,1 euro/m2) eta Nafarroa (11,1 euro/m2).
Talgok Uzbekistanen duen kontraturik handiena ziurtatu du, 80 milioikoa
Konpainiak hamar urteko akordioa sinatuko du herrialdeko trenbideen enpresa publikoarekin, sei Talgo 250 trenen mantentze integrala egiteko.
40 urte Espainia eta Portugal EEEn sartu zirenetik
Gaur 40 urte, 1986ko urtarrilaren 1ean, Espainia eta Portugal Europako Ekonomia Erkidegoan sartu ziren, gaur egungo Europar Batasunean. Zer ekarri zuen aldaketa horrek Euskadin? Nola bizi izan zen prozesua?
Bizkaiak 13.000 zergadun berri baino gehiago ditu Batuz sistema ezarri zenetik
Kontrol fiskal integraleko sistemak 69 929 pertsona eta erakunde ditu jada, iruzurraren aurkako borroka indartuz eta zergadunei laguntza erraztuz.
2026an, zer garestituko da, zer merkatu?
Urtea hastearekin batera eguneratu dituzte hainbat produktu eta zerbitzuren prezioak. Zenbait salneurriren kasuan, hala nola elikagaiena edo etxebizitzena, zaila da aurreikuspenak egitea, baina beste batzuen gorabeherak jakinak dira. Honatx azken horien laburbilduma.
Euskal partzuergoak Ayesa Digital erosteko operazioa itxi du, 480 milioi euroren truke
Operazioaren ondorioz, Ibermatica zenaren erabaki zentroa Euskadira itzuliko da. Transakzioa datozen hilabeteetan itxiko dute, agintari eskudunen onespena lortu ondoren.
Elgoibarko eta Tolosako anbulantzia medikalizatuen zerbitzua publikoa izango da urtarrilaren 7tik aurrera
Gipuzkoako anbulantzietako langileek, orduan, aukera izango dute Osasun Sistema Publikoan subrogatuak izateko ordura arteko baldintza berberetan "dagozkien plazak EPE bidez egonkortu bitartean"; enpresan jarraitzeko aukera ere izango daute, baina beste lantoki batean.
ELA sindikatuak ohartarazi du 57 langile hil direla lan-istripuetan Hego Euskal Herrian 2025ean, horietatik 35 Nafarroan
Bestalde, LABek 74 hildakora igo du kopurua, atzerrian hildako euskal langileak kontuan hartuz. Nolanahi ere, lanarekin lotutako heriotzek beste gorakada bat izan dute aurten ere.