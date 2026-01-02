Talgo firma su mayor contrato en Uzbekistán por 80 millones
Talgo ha firmado con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán (UTY) un contrato de mantenimiento integral por valor de cerca de 80 millones de euros, que se extenderá durante diez años y cubrirá la flota de seis trenes Talgo 250 actualmente en operación.
Este acuerdo supone el mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán tras más de 15 años de colaboración mediante distintos acuerdos sucesivos, según ha informado la compañía en un comunicado.
La presencia de Talgo en Uzbekistán se remonta a 2009, con la adquisición de los primeros trenes que entraron en servicio en 2011. Tras ello, la flota ha seguido ampliándose con nuevos trenes y coches adicionales entre 2011 y 2019. Actualmente, los seis trenes de once coches cada uno forman la base de este contrato de mantenimiento integral.
Talgo, especializada en el diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad, tiene presencia industrial en varios países, incluyendo Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Uzbekistán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.
