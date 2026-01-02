Sector ferroviario
Talgo firma su mayor contrato en Uzbekistán por 80 millones

La compañía firmará un acuerdo de diez años con los ferrocarriles públicos uzbecos para el mantenimiento integral de seis trenes Talgo 250.
(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Talgo. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Talgok Uzbekistanen duen kontraturik handiena ziurtatu du, 80 milioikoa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Talgo ha firmado con la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán (UTY) un contrato de mantenimiento integral por valor de cerca de 80 millones de euros, que se extenderá durante diez años y cubrirá la flota de seis trenes Talgo 250 actualmente en operación.

Este acuerdo supone el mayor contrato de mantenimiento de Talgo en Uzbekistán tras más de 15 años de colaboración mediante distintos acuerdos sucesivos, según ha informado la compañía en un comunicado.

La presencia de Talgo en Uzbekistán se remonta a 2009, con la adquisición de los primeros trenes que entraron en servicio en 2011. Tras ello, la flota ha seguido ampliándose con nuevos trenes y coches adicionales entre 2011 y 2019. Actualmente, los seis trenes de once coches cada uno forman la base de este contrato de mantenimiento integral.

Talgo, especializada en el diseño, fabricación y mantenimiento de trenes ligeros de alta velocidad, tiene presencia industrial en varios países, incluyendo Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Uzbekistán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.

X