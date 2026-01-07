La vacunación contra la dermatosis nódular se pondrá en marcha hoy en Hego Euskal Herria con la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas. Por orden del Gobierno español, se procederá a la vacunación de los animales de las ganaderías más próximas al estado francés, debido a que en Iparralde se han dectado varios focos.

En Navarra, los veterinarios irán de norte a sur, por lo que las vacas, toros y novillos de las ganaderías ubicadas en Baztan-Bidasoa, Pirineos, Sakana o la zona de Ultzama serán los primeros en ser vacunados. En la comunidad foral se vacunarán aproximadamente 60 000 reses, la mitad del ganado de toda la comunidad. En cualquier caso, la vacunación es voluntaria para las ganaderías y cada profesional decidirá si vacuna o no a su ganado.

En lo que respecta a Gipuzkoa, desde hoy se vacunará a cerca de 44 000 cabezas de ganado.

De momento, el Ministerio he dejado fuera del plan de vacunación a las ganaderías de Álava y Bizkaia, por estar más alejadas de territorios donde se han detectado focos. La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha quejado de la decisión del Ministerio.

En todo el Estado francés, en estos momentos hay unos 115 focos en vigor y ya se han vacunado 530 000 cabezas de ganado, la mayoría en los departamentos del sur.