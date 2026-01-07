Hoy comienza la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas contra la dermatosis nodular
Por orden del gobierno español, los animales de las ganaderías más cercanas al estado francés serán los primeros en ser vacunados Las ganaderías de Álava y Bizkaia quedan, de momento, fuera del plan de vacunación.
La vacunación contra la dermatosis nódular se pondrá en marcha hoy en Hego Euskal Herria con la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas. Por orden del Gobierno español, se procederá a la vacunación de los animales de las ganaderías más próximas al estado francés, debido a que en Iparralde se han dectado varios focos.
En Navarra, los veterinarios irán de norte a sur, por lo que las vacas, toros y novillos de las ganaderías ubicadas en Baztan-Bidasoa, Pirineos, Sakana o la zona de Ultzama serán los primeros en ser vacunados. En la comunidad foral se vacunarán aproximadamente 60 000 reses, la mitad del ganado de toda la comunidad. En cualquier caso, la vacunación es voluntaria para las ganaderías y cada profesional decidirá si vacuna o no a su ganado.
En lo que respecta a Gipuzkoa, desde hoy se vacunará a cerca de 44 000 cabezas de ganado.
De momento, el Ministerio he dejado fuera del plan de vacunación a las ganaderías de Álava y Bizkaia, por estar más alejadas de territorios donde se han detectado focos. La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, se ha quejado de la decisión del Ministerio.
En todo el Estado francés, en estos momentos hay unos 115 focos en vigor y ya se han vacunado 530 000 cabezas de ganado, la mayoría en los departamentos del sur.
Te puede interesar
El Gobierno español se reúne con agentes sociales para negociar la subida del SMI
El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.
ELA apoya la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar, pero denuncia falta de transparencia
Osakidetza asume desde hoy el servicio de ambulancias medicalizadas en los dos municipios. El sindicato ELA apoya el proceso, pero no el modo en el que se ha llevado a cabo. A lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián.
Arrancan las rebajas de invierno: El gasto medio superará los 100 euros por persona en Hegoalde
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra. Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos.
El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.
Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trump. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.
El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.
La venta de turismos sube un 16,4 % en Euskadi en 2025 y los diésel se desploman un 45 %
En diciembre, las matriculaciones han descendido un 5,7 % en Euskadi, hasta las 2728 unidades. Entre ellos, 448 turismos de gasolina (-32,9 %), y 65 de diésel (-49,2 %), mientras que han subido un 5,58 % los de otros combustibles, hasta las 2215 unidades.