El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este miércoles, 7 de enero, a las 9:00 horas, a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.

El encuentro llega tras un primer encuentro celebrado el pasado diciembre y en un contexto de posiciones todavía alejadas entre sindicatos, patronal y Gobierno. El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.

Llamamiento del Gobierno a la patronal

Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz confían en que la patronal abandone su actual postura. Así lo expresó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien pidió a las organizaciones empresariales que se incorporen al diálogo social y revisen la cifra planteada hasta ahora.

El Ministerio considera insuficiente la propuesta de la patronal, que sitúa la subida del SMI en un máximo del 1,5 %. Considera que no cubre la evolución de la inflación y que supondría una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores que perciben este salario.

Las cifras sobre la mesa

El secretario de Estado de Trabajo no ha querido confirmar la cifra de subida, y se ha mantenido cauteloso sobre la tributación del SMI indicando que la decisión se abordará previamente con los agentes sociales este miércoles. Lo que es seguro es que la cuantía de la subida del SMI se moverá en los parámetros recomendados por el Comité de Expertos. Este órgano ha planteado dos escenarios: una subida del 3,1 % si el SMI continúa exento de tributación en el IRPF, o del 4,7 % si finalmente pasa a tributar.

En términos económicos, estas recomendaciones supondrían elevar el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas en el primer caso, o hasta los 1.240 euros mensuales si se opta por la tributación. El Gobierno se inclina por mantener la exención fiscal, lo que situaría el punto de partida de la negociación en el incremento del 3,1%.

Posturas enfrentadas de sindicatos y empresarios

Los sindicatos están proponiendo una subida inicial del 7,5% para 2026, llevando el SMI a 1.273 euros al mes antes de tributar. Por su parte, los empresarios proponen un aumento del hasta el 1,5%, situándolo en 1.202 euros brutos al mes. Sin embargo, este incremento depende del cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores.

Uno de los puntos críticos en la negociación es la reforma de las reglas de absorción. Actualmente, Trabajo y las organizaciones sindicales desean eliminar la posibilidad de que los pluses y complementos absorban el aumento del SMI, una decisión que la CEOE se opone categóricamente. En cuanto al SMI actual, sigue siendo de 1.184 euros mensuales en catorce pagas, igual que al cierre de 2025.

El acuerdo se antoja complicado. En los últimos años, el Gobierno no ha logrado pactar el incremento del SMI con la patronal. La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron una subida fue en 2020. Desde entonces, los aumentos del salario mínimo se han acordado únicamente con los sindicatos, una dinámica que podría repetirse de nuevo si no hay avances en la mesa de diálogo social.