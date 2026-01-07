El Gobierno español se reúne con agentes sociales para negociar la subida del SMI
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado para este miércoles, 7 de enero, a las 9:00 horas, a los agentes sociales para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero.
El encuentro llega tras un primer encuentro celebrado el pasado diciembre y en un contexto de posiciones todavía alejadas entre sindicatos, patronal y Gobierno. El salario mínimo ha arrancado el año en 1184 euros mensuales por catorce pagas, la misma cuantía con la que finalizó 2025.
Llamamiento del Gobierno a la patronal
Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz confían en que la patronal abandone su actual postura. Así lo expresó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien pidió a las organizaciones empresariales que se incorporen al diálogo social y revisen la cifra planteada hasta ahora.
El Ministerio considera insuficiente la propuesta de la patronal, que sitúa la subida del SMI en un máximo del 1,5 %. Considera que no cubre la evolución de la inflación y que supondría una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores que perciben este salario.
Las cifras sobre la mesa
El secretario de Estado de Trabajo no ha querido confirmar la cifra de subida, y se ha mantenido cauteloso sobre la tributación del SMI indicando que la decisión se abordará previamente con los agentes sociales este miércoles. Lo que es seguro es que la cuantía de la subida del SMI se moverá en los parámetros recomendados por el Comité de Expertos. Este órgano ha planteado dos escenarios: una subida del 3,1 % si el SMI continúa exento de tributación en el IRPF, o del 4,7 % si finalmente pasa a tributar.
En términos económicos, estas recomendaciones supondrían elevar el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas en el primer caso, o hasta los 1.240 euros mensuales si se opta por la tributación. El Gobierno se inclina por mantener la exención fiscal, lo que situaría el punto de partida de la negociación en el incremento del 3,1%.
Posturas enfrentadas de sindicatos y empresarios
Los sindicatos están proponiendo una subida inicial del 7,5% para 2026, llevando el SMI a 1.273 euros al mes antes de tributar. Por su parte, los empresarios proponen un aumento del hasta el 1,5%, situándolo en 1.202 euros brutos al mes. Sin embargo, este incremento depende del cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores.
Uno de los puntos críticos en la negociación es la reforma de las reglas de absorción. Actualmente, Trabajo y las organizaciones sindicales desean eliminar la posibilidad de que los pluses y complementos absorban el aumento del SMI, una decisión que la CEOE se opone categóricamente. En cuanto al SMI actual, sigue siendo de 1.184 euros mensuales en catorce pagas, igual que al cierre de 2025.
El acuerdo se antoja complicado. En los últimos años, el Gobierno no ha logrado pactar el incremento del SMI con la patronal. La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron una subida fue en 2020. Desde entonces, los aumentos del salario mínimo se han acordado únicamente con los sindicatos, una dinámica que podría repetirse de nuevo si no hay avances en la mesa de diálogo social.
Facua avisa de las "15 trampas" que los consumidores pueden sufrir durante las rebajas
Durante el período de rebajas suelen darse prácticas ilegales ante las que se puede reclamar e interponer denuncias en las autoridades de protección de consumidores ya que pueden ser objeto de sanciones.
ELA apoya la publificación de las ambulancias de Tolosa y Elgoibar, pero denuncia falta de transparencia
Osakidetza asume desde hoy el servicio de ambulancias medicalizadas en los dos municipios. El sindicato ELA apoya el proceso, pero no el modo en el que se ha llevado a cabo. A lo largo de este año Osakidetza también hará pública la gestión de las ambulancias medicalizadas de San Sebastián.
Hoy comienza la vacunación de las reses navarras y guipuzcoanas contra la dermatosis nodular
Por orden del gobierno español, los animales de las ganaderías más cercanas al estado francés serán los primeros en ser vacunados Las ganaderías de Álava y Bizkaia quedan, de momento, fuera del plan de vacunación.
Arrancan las rebajas de invierno: El gasto medio superará los 100 euros por persona en Hegoalde
Cada habitante gastará de media 114,45 euros en la Comunidad Autónoma Vasca y 105,11 euros en Navarra. Kontsumobide y la OCU recuerdan que en rebajas los derechos de las personas consumidoras permanecen intactos.
El Gobierno Vasco abre las ayudas de hasta 220 euros mensuales para familias vulnerables con menores
El programa, gestionado por Cruz Roja y financiado con fondos europeos, ofrecerá apoyo material a hogares de cinco o más miembros hasta diciembre de 2026.
Un total de 3764 personas se inscriben para la OPE de la 35 promoción de la Ertzaintza
De ellos 2383 son hombres y 1381 mujeres. El proceso, en la fase de oposición, constará de cuatro fases, todas ellas obligatorias y excluyentes.
Euskadi cierra 2025 con un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social
Con 107.434 desempleados, 54 más que en 2024, se rompe la tendencia de descensos en el desempleo en la Comunidad Autónoma Vasca. Navarra, en cambio, ha contabilizado el mejor cierre de año desde 2007, con 872 parados menos que en 2024.
Trump pretende controlar el mercado del petróleo, según los expertos
Los expertos creen que en pocos años Venezuela podría volver a ser una potencia petrolera mundial, si se conceden licencias a empresas internacionales, como planea Trump. Sin embargo, el oro negro no es el único objetivo: el país latinoamericano cuenta también con grandes reservas de minerales, gas natural, níquel y coltán. Son muy apreciados en la economía actual.
El euríbor sube en diciembre al 2,267 %, pero baja en el año, según el Banco de España
En diciembre, el euríbor ha alcanzado su tasa más alta desde marzo. No obstante, la caída anual abarata las cuotas de las hipotecas variables que se revisen anualmente, proporcionando un nuevo alivio a los hipotecados, aunque menor que en meses precedentes.